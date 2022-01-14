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2 часа назад

Китайский автопроизводитель Haval раскрыл сроки запуска нового завода в России

К концу 2022 года компания Haval планирует запустить завод по производству двигателей. Предприятие должно обеспечить силовыми установками более 90% автомобилей марки. Об этом сообщила пресс-служба китайского бренда.

Haval назвал сроки запуска нового завода в России
Фото: HavalHaval

Сборочная площадка заработает на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. Там же находится предприятие по производству автомобилей Haval, где выпускают кроссоверы F7, F7x, Jolion и H9. Производственный комплекс, открытый летом 2019 года, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

По итогам 2021 года продажи автомобилей Haval в России увеличились более чем в два раза и составили 39,1 тыс. автомобилей. Марка заняла 12-е место по объему продаж в РФ в рейтинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это самый популярный китайский автобренд в России в прошлом году. Суммарные продажи Haval за весь период деятельности бренда в России составили почти 74 тыс. автомобилей.

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