АвтоВАЗ остановил сборку Lada Granta

АвтоВАЗ объявил сотрудникам о новой приостановке производства. В простой отправляется линия Kalina, с которой сходят Lada Granta: автомобили бюджетного семейства не будут собирать 17 января и днем 18 января, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», в распоряжении которого оказался приказ руководства завода. За три смены АвтоВАЗ не выпустит почти тысячу экземпляров Granta в разных типах кузову.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Это самый длительный простой в этом году, хоть и не единственный: 13 января АвтоВАЗ также приостанавливал производство Lada Granta. Тогда конвейер остановили только на одну смену, что привело к потере 300 автомобилей.

Причина новой корректировки графика прежняя – «отсутствие комплектующих изделий», говорится в приказе. Из-за нехватки деталей производитель часто останавливал конвейеры в прошлом году, что даже вылилось в дефицит машин у дилеров, несмотря на попытки компенсировать потери дополнительными сменами.