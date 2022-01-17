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6 часов назад

АвтоВАЗ остановил сборку Lada Granta. Завод не выпустит почти тысячу машин

АвтоВАЗ объявил сотрудникам о новой приостановке производства. В простой отправляется линия Kalina, с которой сходят Lada Granta: автомобили бюджетного семейства не будут собирать 17 января и днем 18 января, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», в распоряжении которого оказался приказ руководства завода. За три смены АвтоВАЗ не выпустит почти тысячу экземпляров Granta в разных типах кузову.

АвтоВАЗ остановил сборку Lada Granta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Это самый длительный простой в этом году, хоть и не единственный: 13 января АвтоВАЗ также приостанавливал производство Lada Granta. Тогда конвейер остановили только на одну смену, что привело к потере 300 автомобилей.

Причина новой корректировки графика прежняя – «отсутствие комплектующих изделий», говорится в приказе. Из-за нехватки деталей производитель часто останавливал конвейеры в прошлом году, что даже вылилось в дефицит машин у дилеров, несмотря на попытки компенсировать потери дополнительными сменами.

Но, несмотря на это, АвтоВАЗу удалось увеличить продажи по итогам года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021-м россияне купили 350 714 автомобилей Lada, что на 2,1 процента больше, чем годом ранее. Лидер рынка при этом сменился – теперь это не Granta, а Vesta, сборку которой почти не затронули проблемы с поставками. В прошлом году она разошлась в количестве 113 698 экземпляров.

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