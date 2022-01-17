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4 часа назад

К 2023 году стоимость большого внедорожника Lada Niva составит 3,5 млн рублей

Генеральный директор единого бизнес-подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот в изданию журналу Autocar рассказал первые подробности о новом кроссовере Dacia Bigster, который станет близнецом нового крупного внедорожника Lada Niva. Именно Дени Ле Вот показал в январе 2021 года первое изображение будущего внедорожника Lada Niva.

К 2023 году большая Lada Niva будет стоить 3,5 млн рублей
Фото: DaciaDacia

Также топ-менеджер назвал примерную стоимость внедорожника Dacia Bigster, который выйдет в 2023 году. Топовая версия будет продаваться примерно по цене 40 000 евро (порядка 3,5 млн рублей). Примерно в этом же ценовом диапазоне будет продаваться и новая большая Lada Niva, которая станет клоном Dacia Bigster. Выход нового большого кроссовера Lada Niva запланирован на 2024 год — через год после премьеры Dacia Bigster.

Ранее стало известно, что семейство Niva может быть выведено в отдельный суббренд.

Бортжурнал,Кроссовер,Dacia,Lada,
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