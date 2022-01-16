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2 часа назад

Компании Toyota и Lexus открывают новый магазин запчастей на Amazon

Известные автобренды Toyota, а также Lexus решили открыть 2 новых фирменных автомагазина специальных аксессуаров и запчастей в рамках популярного маркетплейса Amazon.

Компании Toyota и Lexus открывают новый магазин запчастей на Amazon
Фото: Car.ruCar.ru

Таким образом, теперь все желающие могут в любое время оформить соответствующие заказы на необходимый автомобильный товар. Эти магазины будут функционировать без выходных.

Список товаров пока ограничен. Речь идёт о блоках фар, щетках дворников, напольных ковриках и краске для подкрашивания появляющихся сколов.

По заявлению представителей автобрендов Toyota и Lexus, к концу этого года предложенный ассортимент автотоваров планируют расширить. При этом должны появиться автомобильные тормозные колодки, рейлинги, запчасти для силовых установок. Ещё клиенты смогут приобрести товары под маркой Gazoo Racing.

В рамках маркетплейса Amazon предлагают разные комплектующие для некоторых старых версий авто. К примеру, речь ведётся о купе MR-2 третьей генерации либо кроссе RAV4 2-го поколения.

Предлагаемые товары марок Toyota и Lexus, которые представлены в фирменных магазинах на платформе Amazon, обладают такой же гарантией и сертификатами, как комплектующие, которые продаются в обычных автомагазинах.

Доставка покупок осуществляется сотрудниками службы Amazon. Приобретённый товар обещают доставить потенциальным заказчикам на протяжении двух недель.

Бортжурнал,Lexus,Toyota,Amazon,
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