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2 часа назад

Что иностранцы думают о российских авто — подборка обзоров

Зарубежные блогеры часто снимают ролики про российские автомобили. Эксперты собрали самые интересные реакции иностранцев на технику.

Что иностранцы думают о российских авто — подборка обзоров
Фото: Car.ruCar.ru

В Нидерландах местный житель приобрел себе автомобиль УАЗ "Буханка", выпущенный в 2019 году. Он остался дополнен своим выбором и поделился первыми впечатлениями. Некоторые пользователи Сети посоветовали владельцу отказаться от такой машины из-за расхода топлива и уровня выброса.

В Чехии местные автолюбители решили провести модернизацию УАЗ-452 и создать настоящий автодом. Автомобиль получил большой экспедиционный багажник с отсеками для хранения вещей.

Кроме того, в комплектации представили складной тент. "Буханка" получила в оснащение кондиционер, бак с водой и холодильник. Местные граждане даже сравнили этот проект со Skoda 1203.

В Великобритании блогеры провели тест-драйв Lada Niva Legend. Как отметили местные жители, автомобиль выходит с конвейера несколько десятилетий без серьезных доработок. Но даже с такой конструкцией модель показала себя с лучшей стороны. Британцы были удивлены тем, что машина имеет мягкую подвеску и без трудностей справляется с плохой дорогой.

Не менее интересный эксперимент провели, сравнив Lada Niva и Suzuki Jimny. В тестах участвовала версия с модернизированной резиной и улучшенной подвеской. Отечественный внедорожник не показал себя хуже противника из Японии. В комментариях пользователи оценили проходимость транспорта и сравнили его с настоящим танком.

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