Lamborghini анонсировала четыре новинки в 2022 году

Компания Lamborghini планирует представить четыре новинки в 2022 году. Генеральный директор марки Стефан Винкельманн заявил, что в 2022 году Lamborghini постарается «закрепить текущие показатели и подготовиться к появлению гибридной линейки». В Санта-Агата-Болоньезе не сообщают подробности о грядущих новинках, но у инсайдеров есть прогноз на 2022-й: в течение года может быть обновлен кроссовер Urus и представлен преемник Aventador.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

В 2021 году Lamborghini установила очередной рекорд продаж, причём более 60% заказов приходится на кроссовер Urus. Эта модель выпускается без изменений четвёртый год, поэтому не исключен выпуск «заряженной» версии Performante или даже рестайлинг.

Жизненный цикл флагманского суперкара Aventador подошёл к концу, но преемник должен быть рассекречен в течение года. Что касается оставшихся двух новинок, то их спрогнозировать сложно — может быть в очередной раз расширена линейка Huracan, а может быть создана эксклюзивная мелкосерийная модель по аналогии с неожиданно возрождённым Countach LPI 800-4.