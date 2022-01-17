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5 часов назад

Lamborghini анонсировала четыре новинки в 2022 году

Компания Lamborghini планирует представить четыре новинки в 2022 году. Генеральный директор марки Стефан Винкельманн заявил, что в 2022 году Lamborghini постарается «закрепить текущие показатели и подготовиться к появлению гибридной линейки». В Санта-Агата-Болоньезе не сообщают подробности о грядущих новинках, но у инсайдеров есть прогноз на 2022-й: в течение года может быть обновлен кроссовер Urus и представлен преемник Aventador.

Lamborghini анонсировала четыре новинки в 2022 году
Фото: © Lamborghini© Lamborghini

В 2021 году Lamborghini установила очередной рекорд продаж, причём более 60% заказов приходится на кроссовер Urus. Эта модель выпускается без изменений четвёртый год, поэтому не исключен выпуск «заряженной» версии Performante или даже рестайлинг.

Жизненный цикл флагманского суперкара Aventador подошёл к концу, но преемник должен быть рассекречен в течение года. Что касается оставшихся двух новинок, то их спрогнозировать сложно — может быть в очередной раз расширена линейка Huracan, а может быть создана эксклюзивная мелкосерийная модель по аналогии с неожиданно возрождённым Countach LPI 800-4.

Стефан Винкельманн не зря намекнул, что 2023 год пройдёт под грифом гибридов: согласно плану Lamborghini, с 2024 года будут электрифицированы все модели, а пока «батарейных» силовых установок нет ни у Urus, ни у Huracan.

Бортжурнал,Lamborghini,Стефан Винкельманн,
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