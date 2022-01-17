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5 часов назад

Российский каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч

Каскадер Евгений Чеботарев из Ростова-на-Дону на высокой скорости пролетел сквозь автомобиль, в котором находились пассажиры. Записью трюка он поделился в соцсетях.

Каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованных кадрах из салона движущегося микроавтобуса видно, как экстремал влетает в салон автомобиля рядом с водителем. Чеботарев двигался столь быстро, что пассажиры микроавтобуса даже не успели его заметить.

Чеботарев заявил, что первым в мире выполнил пролет сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч. «Да, я сломал позвоночник 3 месяца назад, но я стал только сильнее», — написал он.

Для Чеботарева этот трюк стал 71-м. Осенью 2021 года экстремал сломал позвоночник, пытаясь перелететь через реку за рулем автомобиля BMW.

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