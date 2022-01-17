Машина не заводится на холоде. Что делать?

Попытка запустить мотор после морозной ночи закончилась ничем. Что делать? Как реанимировать автомобиль? "РГ" дает пошаговую инструкцию, включающую в том числе и нешаблонные методы.

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Отогреваем

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В большинстве случаев проблемы с запуском в сильный мороз провоцирует подмерзший аккумулятор. В этом случае, особенно если АКБ старая, имеет смысл снять ее и отнести домой или в гараж на отогрев.

Лучшим вариантом будет поставить ее у батареи, укутать теплым покрывалом или отогреть феном. Примерно за полчаса таких манипуляций электролит гарантированно отогреется, и батарея сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.

Но если время поджимает, можно попытаться отогреть АКБ, не вынимая ее из-под капота. Лучшим помощником здесь станет аккумуляторный строительный фен. Прежде чем применить этот экзотический для многих девайс, используем старый дедовский метод - включаем на полминуты ближний или дальний свет. Такая манипуляция запустит химические реакции в батарее и подготовит ее к успешному пуску мотора. После этого - задействуем фен. Как правило, поднять температуру электролита для уверенного запуска удается с помощью подачи теплого воздуха примерно за полчаса.

Нет фена? Можно воспользоваться пожарным рукавом или гофрированным патрубком, например, от пылесоса. Здесь вам понадобится помощь соседа по парковке. Шланг надевается на выхлопной патрубок его машины, после чего струя теплого воздуха направляется в подкапотное пространство в район АКБ.

Подзаряжаемся

Если у вас есть хотя бы час времени и имеется зарядное устройство, отправляемся домой или подсоединяемся к розетке в гараже и ставим аккумулятор на зарядку. Чтобы подзарядить аккумулятор таким образом, необходимо отсоединить от АКБ клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс подсоединяем к плюсу, минус к минусу. Получасового заряда должно хватить для уверенного пуска.

В некоторых случаях даже более действенным способом будет замена АКБ. Да, просто идем в автомобильный магазин и покупаем новый аккумулятор. Благо, не самые продвинутые модели сегодня стоят примерно столько же, сколько две заправки машины до полного бака. В любом случае, это будет хорошим вложением денег. Одна батарея останется в запасе на случай суровых морозов.

Не хотите загромождать дом или гараж лишними деталями? Тогда советуем купить куда более компактный девайс - автомобильный бустер, иначе говоря, "пускач" карманного формата. Многие такие модели, кстати, заряжаются через USB-слот, а по размеру сопоставимы с небольшим пауэрбанком для смартфонов. Цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор.

Заметим, что бустеры, как и АКБ, бывают разной производительности. Компактные, они же бюджетные модели, помогут запускать двигатель, если аккумулятор еще живой. Между тем, более дорогие мощные модели могут реанимировать даже "мертвые" АКБ (когда при повороте ключа даже не загораются контрольные лампочки приборки).

А вот такой брутальный метод, как установка аккумулятора из машины друга, пуск двигателя и возвращение позаимствованной АКБ при заведенном двигателе мы не рекомендуем! Такое варварство еще могут простить старые модели, типа "Жигулей" и "Москвичей". Однако в случае с современными машинами велика вероятность, что перегорят предохранители или ЭБУ.

Ну и, конечно, никто не отменял уже упомянутое "прикуривание". Здесь главное придерживаться четкого алгоритма действий. Сначала выключаем мотор "донора", равно как зажигание и электроприборы своей собственной машины. Плюсовой провод донорской батареи подаем к плюсовой клемме АКБ вашей машины. Минусовой же провод сажаем на заземляющий штырь под капотом вашего авто. Затем заводим двигатель "донора", затем - двигатель "реципиента". Даем обеим машинам поработать пять-десять минут, после чего отсоединяем провода.

Ищем другие причины безуспешных запусков

Севший аккумулятор, как известно, основная, но далеко не единственная причина того, что машина не заводится в мороз. Как вариант, двигатель может не запускаться из-за проблем со стартером.

Сценарий при этом примерно следующий - вы прокручиваете ключ в замке или нажимаете кнопку пуска, и слышите характерные щелчки (или жужжит наподобие работы электродрели). Помимо поломок самой детали, в ряде случаев стартер может не срабатывать, к примеру, из-за окисления контактной группы. Лечение тут, кстати, простейшее - счищаем налет наждачной бумагой, а чтобы окисление не образовывалось в дальнейшем, используем для обработки посадочных мест медную или графитную смазку.

В то же время если в машине установлен относительно свежий аккумулятор, но вы заметили проблемы с пуском двигателя в мороз, то не исключено, что АКБ теряет заряд, и вероятной причиной здесь является генератор. Дополнительными признаками такой проблемы могут быть нередкие выключения двигателя сразу после запуска, мерцание фар и приборной панели. Соответственно - придется ехать в сервис проверять работоспособность генератора.

К проблемам с запускам двигателя в сильный минус могут привести также нарушения в подаче топлива или некачественное горючее. Последнее относится в большей степени к дизельным двигателям, где солярка в сильный мороз становится гуще, а содержащийся в нем парафин начинает кристаллизоваться.