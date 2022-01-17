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4 часа назад

Volkswagen показал новый лифтбек Lamando с необычной внешностью

Компания Volkswagen рассекретила Lamando второго поколения. Модель, выпускаемая в Китае с 2014 года, впервые серьезно преобразилась снаружи и внутри, получив совсем непривычную для немецкой марки внешность и еще более спортивный имидж. Также автомобиль сменил тип кузова, перебрался на новую платформу и обзавелся приставкой L к имени. Производить Lamando L по-прежнему будут на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, а продавать – только в Китае.

VW показал новый лифтбек Lamando с необычной внешностью
Фото: © Autohome© Autohome

Сменив поколение, седан Lamando стал лифтбеком с покатой крышей и обзавелся нехарактерным для Volkswagen агрессивным «лицом» с широкой решеткой радиатора и оптикой на манер электрокаров ID, соединенной тонкой линией. Еще одна особенность «второго» Lamando – безрамочные двери.

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Лифтбек перебрался на модульную архитектуру MQB Evo, которую делит с Golf и Octavia, со стойками типа McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. В длину модель выросла на 169 миллиметров – до 4784 миллиметров, но не дотянула до китайского Arteon длиной 4866 миллиметров. Ширина и высота Lamando L – 1831 и 1469 миллиметров соответственно, размерность колесных дисков варьируется от 16 до 18 дюймов.

В салоне имеется еще одно непривычное для глобального Volkswagen решение – единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В список оснащения также включены люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.

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Под капотом без изменений: в движение четырехдверку приводит прежний 1,4-литровый наддувный мотор TSI мощностью 148 лошадиных сил, работающий в паре с семидиапазонным «роботом» DSG. Впоследствии гамма Lamando L может пополниться и более мощной версией с двухлитровым двигателем.

Продажи в Китае запустят только весной, но предварительный ценник уже раскрыт: по некоторым данным, стартовая стоимость Lamando-лифтбека составит 149 900 юаней или 1 799 000 рублей по нынешнему курсу.

В начале января КНР сняла все ограничения на инвестиции иностранных производителей в местный автопром, введенные еще в 1994 году. Они позволяли иностранцам организовывать производство машин в Китае только в рамках совместных предприятий с местными компаниями, причем доля зарубежного участия не могла превышать 50 процентов.

Бортжурнал,Volkswagen,
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