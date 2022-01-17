Самые проблемные автомобили на "вторичке"

Возглавили антирейтинг два кроссовера-близнеца от Hyundai и её «дочки» KIA.

Поскольку цены на новые автомобили растут не по дням, а по часам, да и ждать желаемую модель иногда приходится несколько месяцев, всё чаще россияне, которые до этого планировали покупку авто из салона, обращают внимание на модели на вторичном рынке. Все знают, что при покупке автомобиля с рук стоит обратить внимание на его техническое состояние, пробег и сделать полную диагностику. Но многие забывают о том, что существуют модели с плохой репутацией, купив которые даже в идеальном состоянии вы рискуете нарваться на проблемы и постоянный ремонт. Вот три таких проблемных авто.

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KIA Sportage и Hyundai ix35. Эти братья-близнецы в своё время были очень популярны среди российских водителей, да и сейчас интерес к этим моделям не угас. Однако они славятся своей ненадёжностью.

Чаще всего у владельцев KIA Sportage и Hyundai ix35 возникают проблемы с двигателем и системой полного привода. В случае с двигателем часто появляются задиры на стенках цилиндров, а в случае с полным приводом выходит из строя раздаточная коробка из-за быстрого износа сальника. Неудивительно, что эти модели возглавили антирейтинг 2020 года журнала «За рулём».

Nissan Qashqai. Этот городской кроссовер с японскими корнями тоже не славится своей надёжностью. Так, устанавливаемые на него моторы HR16DE и MR20DE объёмом 1,6 и 2 литра имеют общую болезнь в виде залегания поршневых колец. Примерно к первым 100 000 пробега растягивается цепь и её замена обойдётся владельцу в копеечку по сравнению с двигателями с ремнями ГРМ.

Самая проблемная комбинация Nissan Qashqai — 1,6-литровый двигатель и вариатор JF015E от Jatco. Первые проблемы у владельцев такого авто возникают уже после первых 20 000 км пробега, а к 100 000 км у многих вариатор уже требует ремонта.

Но двигатель и КПП — не единственные проблемы младшего брата Nissan Murano. В числе его недостатков — проблемная рулевая рейка, хрупкая подвеска и слабое лакокрасочное покрытие.

Chevrolet Spark замыкает рейтинг проблемных авто. Самым надёжным элементом можно назвать разве что двигатель, и то, если не принимать во внимание небольшой масложор, которым страдают многие экземпляры.