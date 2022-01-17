Как отличить кроссовер «под прикрытием» SUV от внедорожника

Эксперты рассказали, как отличить кроссовер «под прикрытием» SUV-сегмента от внедорожника. Следует учитывать конструкцию автомобиля, проходимость и специфику работы переднего и заднего моста.

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Документ под названием «Технический регламент» определяет категории транспортных средств с указанием их характеристик. Имеется специальный раздел M1, который включает в себя подкласс «ТС повышенной проходимости». Именно к нему относятся классические внедорожники, входящие в категорию N1G. У них обязательно должен быть соответствующий функционал – постоянный или подключаемый привод, или механизм, блокирующий дифференциал.

Такая машина должна преодолевать подъём в 30%. Внедорожники относят к названной категории расчётным путём, иногда проводят реальные тесты. Важным моментом является определение угла въезда, который должен составлять 25%, угол съезда – 20%. Важным параметром является проходимость на уровне 20%. Имеются требования и к дорожному просвету. Под задней балкой он должен составлять 180 мм, межосевой просвет не может быть меньше 200 мм.

Подобные машины популярны не только у автолюбителей, но и у военных. Имеется приказ Минобороны России, где указано, что в случае мобилизации граждане и предприятия должны предоставить в распоряжение военного ведомства автомобили, отнесенные к категории N1G.