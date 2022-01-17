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3 часа назад

Спрос на китайские автомобили в России увеличился в два раза

У лидирующих китайских марок — заметный подъём продаж в России, особенно заметный на фоне стагнирующего рынка в целом.

Спрос на китайские автомобили в России увеличился в два раза
Фото: Wroom.ruWroom.ru

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские дилеры продали 115,7 тысяч новых автомобилей китайских марок. Это вдвое больше, чем годом ранее, при том что в целом автомобильный рынок вырос на скромные 4%.

Лидером среди китайцев стал Haval: спрос на машины бренда увеличился в два с лишним раза. А идущая на втором месте марка Chery улучшила свой результат втрое. На третьем месте — Geely с полуторакратным ростом.

В нижней части рейтинга — компании, фактически покинувшие наш рынок. Lifan почти распродал запасы автомобилей 2018 года выпуска. Похожая ситуация у брендов Zotye и Brilliance. Марка Foton завершила эксперимент с продажами внедорожников и пикапов, сохранив присутствие в сегменте коммерческой техники.

Отсутствуют данные по марке JAC, которая не передаёт результаты продаж для отчётов АЕБ

Самым популярным китайским автомобилем стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: по данным сайта «Китайские автомобили», его выбрали 14 112 покупателей. Чуть отстали от него модели Chery Tiggo 4 (продано 14 034 машины) и Haval F7 (продано 12 386 машин).

Следом идут Geely Coolray, Haval F7X и Haval Jolion. Прредыдущий лидер среди «китайцев», кроссовер Geely Atlas, в этот раз оказался только на седьмом месте.

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