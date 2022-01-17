В Германии будут платить за парковку по весу авто

Мэр немецкого города Тюбинген решил разгрузить парковки в центре города, в несколько раз увеличив плату за стоянку. К неудовольствию владельцев внедорожников, ее стоимость теперь будет зависеть от веса автомобиля.

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Ежегодная плата за парковку автомобилей в центре города до сих пор стоила 30 евро в год. Но мэр Тюбингена Борис Палмер из партии "Зеленых" решил освободить улицы и дворы, увеличив эту сумму в четыре раза - до 120 евро. Более того, владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания, масса которых превышает 1800 килограммов, и электромобилей весом более 2000 килограммов придется платить в шесть раз больше, чем сейчас, - 180 евро.

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"Должна быть ощутимая разница между сборами с хозяев маленьких городских автомобилей и платой за большие внедорожники, которые на самом деле не нужны в городе", - цитирует градоначальника местное издание Stuttgarter Zeitung. Недовольных этой инициативой автолюбителей должно утешить то, что изначально Палмер требовал повышения тарифа до 360 евро, но не получил поддержки городского совета Тюбингена.

Мэр пообещал скидки инвалидам, малоимущим и социальным работникам, которым машина нужна для работы. По словам градоначальника, цель нововведения - убедить местных водителей оставлять свои автомобили дома, а вместо них использовать общественный транспорт. На его развитие и пойдут деньги, вырученные за подорожавшие парковки, а это, как подсчитали в мэрии, около 600 тысяч евро в год.

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