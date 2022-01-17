Сколько стоят самые доступные кроссоверы с «автоматом»

Самые доступные кроссоверы зарубежных марок в России, оснащенные автоматической либо роботизированной трансмиссией, стоят почти полтора миллиона рублей. «Автоновости дня» перечислили самые доступные модели из сегмента SUV с «автоматом», которые сейчас предлагаются в России.

Hyundai Creta второго поколения, которая вышла на рынок в середине прошлого года, предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 125 л.с. в паре с автоматической 6-скоростной коробкой передач. Такой автомобиль стоит от 1,36 млн рублей.

Вторая модель в подборке — это Kia Soul, оснащенная таким же мотором и 6-диапазонным «автоматом». Она выйдет на пару десятков тысяч рублей дороже (от 1,38 млн руб.).

Последняя модель корейской марки в подборке — это Kia Seltos, которая приводится в движение вышеупомянутым 1,6-литровым двигателем с 6-скоростной автоматической коробкой. Стартовая цена такой конфигурации — 1,47 млн руб.

Также в рейтинг попали два китайских кроссовера. По цене от 1,46 млн руб. предлагается модель Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатым «роботом».

Дороже всех обойдется Changhan CS35, оснащенный двигателем 1,6 л мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатым автоматом — от 1,51 млн руб.