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1 час назад

Tesla вручила покупателю новый Model 3 без важнейшей детали

Жительница США Эйприл Гиллмор столкнулась с необычной проблемой при покупке новой Tesla Model 3 Performance. Женщина приобрела электрокар в конце 2021 года, однако в первый же день эксплуатации обнаружила сильный скрежет, исходящий от левого заднего колеса во время движения. Оказалось, что электромобиль доставили покупательнице без тормозной колодки. Изначально производитель заверял, что подобный звук характерен для модели, однако в дальнейшем все-таки признал заводской дефект.

Tesla вручила покупателю новый Model 3 без важнейшей детали
Фото: © April G / Youtube.com© April G / Youtube.com

Эйприл Гиллмор получила электрокар 19 декабря. Уже на следующий день покупательница услышала неприятный скрежет, исходящий от левого заднего колеса во время движения. Женщина незамедлительно обратилась к производителю, однако в компании сообщили, что смогут осмотреть «Теслу» только через три недели. Перед диагностикой представители марки попросили владелицу снять на видео дефект электромобиля. Несмотря на то, что на кадрах заметно присутствует посторонний звук, автопроизводитель сообщил, что тормоза Model 3 Performance должны звучать именно так.

Жительница США отправилась в частный сервисный центр, специалисты которого установили, что у электрокара отсутствует внутренняя тормозная колодка. После того, как «Теслу» доставили на осмотр к официальному дилеру, эксперты марки подтвердили заводскую неисправность. При этом ремонт электрокара до сих пор не завершен по причине отсутствия необходимых запчастей. Специалисты обещают исправить дефект к 19 января, однако покупательница уже разочаровалась в компании и постарается вернуть электромобиль производителю.

В августе прошлого года покупатель Ford Bronco столкнулся с проблемой, которая возникает у многих владельцев внедорожников нового поколения. Спустя месяц после покупки мужчина заметил истирание мягкой тканевой крыши автомобиля.

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