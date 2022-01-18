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2 часа назад

В Hyundai выразили беспокойство поведением дилеров в России

В компании Hyundai считают проблемой поведение автомобильных дилеров, которые на фоне дефицита машин начали навязывать клиентам дополнительное оборудование на сотни тысяч рублей. Об этом высказался управляющий директор »Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, передает «Российская газета».

Hyundai беспокоит поведение дилеров в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы считаем действия некоторых недобросовестных дилеров в условиях дефицита автомобилей большой проблемой. И, поверьте, подобным поведением обеспокоены все производители. Однако в рамках антимонопольного законодательства мы не имеем права диктовать цены», — заявил Калицев.

Глава российского отделения Hyundai объяснил, что без навязанных опций приобрести машину можно на официальном сайте марки. В этом случае дилер будет участвовать только в отгрузке машины, а клиент сможет выбрать «допы» по собственному желанию.

В 2021 году в России было реализовано 167,3 тыс. автомобилей марки Hyundai, что на 3% больше, чем в 2020 году. Самыми популярными моделями стали Creta и Solaris.

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