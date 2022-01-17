За неправильный объезд сугробов и неочищенные от снега номера водителя ждет крупный штраф и даже лишение прав. Автомобилистам также запрещено долго прогревать автомобили в жилых зонах.

«Автомобилиста вполне могут оштрафовать на 500 рублей за неочищенные от снега номера. Если в суде будет доказано, что водитель скрыл знаки специально, водитель получит штраф в 5 тысяч рублей, или лишится прав на срок от 1 до 3 месяцев. За неочищенные от льда или снега фары также может грозить штраф в размере 500 рублей», — пишет Autonews.

Крупный штраф может грозить водителю за неправильный объезд сугробов. А выезд на встречную полосу при объезде сугроба карается лишением прав. Водителям там же запрещено долго прогревать машины из-за закона, запрещающего стоянку с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях. За прогревание автомобиля более пяти минут водителю могут выписать штраф в 1,5 тысячи рублей.

Наличие сугроба на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам. Об этом предупредила российских водителей госкомпания «Автодор» в Telegram-канале.

Доплатить за снег придется в том случае, если сугроб на автомобиле высокий. Как пояснили в компании, система на платных участках определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.

Кроме того, в условиях плохой видимости большой слой снега может превратить автомобиль в невидимку, а также стать причиной ДТП: при торможении подтаявший на крыше сугроб сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Также существует риск повредить другие автомобили, поскольку на высокой скорости снег и лед слетят назад.

Оспорить взыскание в таком случае практически невозможно.

Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил адвокат Сергей Радько.

«Призываю всех быть более внимательными, особенно сейчас, когда выпал снег и линии разметки далеко не всегда видны, даже встречную полосу иногда можно не заметить. Любой суд напишет, что водитель должен визуально определять наличие встречной полосы, поэтому маловероятно, что в такой ситуации его не признают виновным. Особенно если дорога имеет не по одной полосе, а по две в каждую сторону, то предполагается, что выезд на встречку всё равно запрещён. И то, что водитель не заметил линии, визуально ошибся и заехал на 20 сантиметров, всё равно будет расцениваться как выезд на встречную полосу».

При повороте налево или развороте через сплошную разметку водителей могут оштрафовать на 1-1,5 тысячи рублей. Если сплошная разметка отделяет попутную полосу для общественного транспорта, то её пересечение будет приравниваться к выезду на автобусную полосу. Тогда штраф составит 3 тысячи рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1,5 тысячи для других регионов. Пересечение попутной сплошной разметки карается предупреждением или штрафом в 500 рублей.

Каждый автомобилист должен иметь в машине базовый набор вещей, отсутствие которых может обернуться для него штрафом. Порой эти предметы могут даже спасти жизнь автолюбителя, пишут СМИ.

«Обычно водители не забывают покупать аптечку, и сейчас это очень просто сделать, ведь продаются уже готовые наборы. Однако абсолютное большинство забывает о ее сроках годности», – отмечают медиа.

Эксперты советуют обновлять автомобильную аптечку хотя бы раз в пять лет.

Не стоит забывать и об огнетушителе, который по правилам должен иметься в каждом автомобиле. Причем штраф можно получить не только за его отсутствие, но и за просроченный срок годности. Стоит отметить, что стандартный порошковый огнетушитель имеет срок годности до 10 лет.

В любом транспортном средстве должен находиться и аварийный знак. За его отсутствие придирчивый сотрудник ГИБДД может выписать штраф. Специалисты отмечают, что во время ДТП установка данного знака порой может даже спасти жизни автомобилистов. Поэтому его отсутствие в автомобиле ни в коем случае нельзя игнорировать.

Эксперты напомнили, что с 2018 года любой водитель в случае возникновения ДТП ночью за пределами города обязан надевать светоотражающий жилет. Порой этот предмет может спасти жизнь попавшего в аварию автомобилиста, сообщает «Слово и Дело».

Водителям, чьи автомобили оказались под снегом, не стоит надолго оставлять их в таком состоянии. С таким призывом к россиянам обратился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает радиостанция Spuntik.

По словам Шапарина, через несколько дней снежный покров затвердеет и очистить автомобиль будет гораздо сложнее. Он объяснил, что на солнце снег слеживается, становится плотным и покрывается коркой, и в какой-то момент будет сложно снять его легкой лопатой.

Кроме того, под снегом автомобиль может стать помехой для трактора, который будет очищать улицу, или для других участников движения, указал Шапарин.

Откопав машину, не стоит полностью очищать корпус от снега и льда — надо освободить место по периметру автомобиля, очистить стекла и ехать на автомойку. Отбивать лед самостоятельно от кузова не стоит, так как можно его поцарапать. На мойке автомобиль надо помыть теплой водой, продуть воздухом стыки, соединения и замки, а затем нанести силиконовую смазку.

«Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля», — заключил Шапарин.

Низкие температуры вредят работающему на бензине транспорту, заявили специалисты газете "Аргументы и факты".

Скопившаяся на дне топливного бака замерзшая вода является одной из самых распространенных проблем в период зимних холодов. Это происходит внутри фильтра или на сетке насоса для топлива. Однако, если автолюбитель обнаружил наросты снега на деталях, то стоит прогреть их горячей водой, либо в теплом помещении.

Для того, чтобы не произошла поломка машины, можно добавить в бак обычный спирт, который будет препятствовать замерзанию воды в трубах, советуют эксперты в области авто.

Водители, залившие летний бензин вместо зимнего, могут столкнуться с проблемами его испаряемости. Для устранения данной неполадки необходимо обложить трубопровод ветошью, а также полить его горячей водой.

Автомобильный эксперт решил предупредить водителей и назвал критическую температуру для машины в морозы.

Так, специалист уверен, что критической для машин является температура -25°. Если температура опускается ниже, то это уже не очень хорошо для электроники, которая может выходить из строя, требуя проведения серьезных ремонтных работ, являющихся дорогостоящими.

Водители должны быть более ответственными во время зимней эксплуатации автомобиля. В случае сильных морозов лучше отказаться от машины, выбрав альтернативные способы передвижения.

Проблемы в морозы могут возникнуть и с системой управления силовым агрегатом. Речь идет о подаче топлива, которая должна быть своевременной. Важно помнить о том, что чем современнее модель, то меньше с ней проблем и неприятностей, негативно сказывающихся на эксплуатации.

Ну и конечно, в холодное время года водители должны следить за исправной работой аккумулятора. Его неисправность тоже может доставить массу проблем и неприятностей, мешая полноценной эксплуатации авто.

С начала текущего года технический осмотр остается обязательным для таксистов, коммерческого и пассажирского транспорта. Владельцы частных машин возрастом старше 4 лет также должны будут получать диагностическую карту. Правда, только в случае смены собственника или постановке автомобиля на учет после покупки на вторичном рынке.

Проведение процедуры будет необходимо даже в том случае, если есть какие-то изменения тюнинга или другие конструкционные доработки в транспортном средстве. Все эти моменты владельцы должны соблюдать, чтобы не возникало никаких проблем и сложностей. В случае, если водители будут нарушать, то им грозит штраф в сумме 2000 рублей.

Фиксировать правонарушения будут автоматическими камерами дорожного движения. Именно поэтому водителям никак не получится скрыться и эксплуатировать транспортные средства без действующей диагностической карты. Частота получения штрафной санкции может достигать одного раза в сутки, поэтому водителям гораздо выгоднее будет получить диагностическую карту, чем получать штрафы.

С внесением изменений никаких особенностей прохождения технического осмотра не произошло. Все сервисные станции, способные выполнять работу, будут осуществлять по старому принципу, поэтому в этом плане сложностей возникать не будет.

Водители, сдавшие экзамен на права для автомобилей с автоматической коробкой передач, могут быть оштрафованы на крупную сумму за управление машиной на механике. Об этом предупредил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

"Обучение на механику и автомат – достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ" (автоматическая трансмиссия)", – написал он в своем телеграм-канале.

Тем, кто пересел за руль автомобиля с механической трансмиссией, может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Шумский пояснил, что такие действия квалифицируются как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.

В России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, лица, лишённые права управлять транспортным средством и обнаруженные за рулём, могут получить до двух лет колонии.