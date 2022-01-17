Ford сделал для Китая новый Mondeo

Компания Ford сделала новый Ford Mondeo для китайского рынка, сообщает Центральная служба новостей. Новинка отражает три главных принципа экспрессивного дизайна, которые должны быть реализованы для всех моделей Ford в Китае: «управляемость», «мобильность» и «отзывчивость».

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Перед новинки имеет плавные линии, плавно перетекающие через весь кузов и соединяющиеся в единой точку на заднем спойлере. Фигурная штамповка дверей придает автомобилю спортивный вид. Узкие светодиодные ДХО, объединенные между собой светящейся светодиодной полоской визуально делают машину шире, а решетка радиатора, выполненная из хромированных 3D-ячеек, оптимально вписывается в общий спортивный стиль новинки.