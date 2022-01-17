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2 часа назад

Ford сделал для Китая новый Mondeo

Компания Ford сделала новый Ford Mondeo для китайского рынка, сообщает Центральная служба новостей. Новинка отражает три главных принципа экспрессивного дизайна, которые должны быть реализованы для всех моделей Ford в Китае: «управляемость», «мобильность» и «отзывчивость».

Ford сделал для Китая новый Mondeo
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Перед новинки имеет плавные линии, плавно перетекающие через весь кузов и соединяющиеся в единой точку на заднем спойлере. Фигурная штамповка дверей придает автомобилю спортивный вид. Узкие светодиодные ДХО, объединенные между собой светящейся светодиодной полоской визуально делают машину шире, а решетка радиатора, выполненная из хромированных 3D-ячеек, оптимально вписывается в общий спортивный стиль новинки.

Воздухозаборник имеет сложную форму, объединяющийся с необычным бампером. Скульптуру капоту придают вертикальные ребра жесткости. Это все подчеркивает отличительную черту в виде «горбатого» капота.

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