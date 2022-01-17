Как создавалось и развивалось предприятие АвтоВАЗ

В 1996 году было выпущено постановление “О строительстве в Тольятти автомобильного завода”. Именно 20 июля считается днем основания автопредприятия. АвтоВАЗ сумел стать одним из крупнейших производителей легкового транспорта на рынке Европы. За все время с завода сошло более 30 000 000 автомобилей. Выход каждой новой модели становился настоящим событием для этой компании и всей страны в целом. Историю АвтоВАЗа очень часто сопоставляют с историей всего отечественного автопрома.

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Уже в начале 1950 годов граждане Советского Союза могли приобретать транспортные средства. Но на тот момент выбор был не таким широким. В качестве самого доступного автомобиля воспринимался “Москвич”. Место дорогого и топового транспорта занимала “Победа”. “Москвича” было бы достаточно, но его выпуск был серьезно ограничен по объемам. Из-за этого высокий спрос не могли удовлетворить в полной мере. Страна уже в тот момент нуждалась в новом народном автомобиле.

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В свое время на данную роль претендовала модель “Запорожец”. Однако этот автомобиль официально относился к малолитражкам, и не устраивал некоторые категории граждан. Правительство приняло решение - построить новый автозавод, на котором должны были выпускать более 500 000 легковых машин в год. Только так можно было удовлетворить настоящий автомобильный бум в стране. Чтобы ускорить данное событие, правительство решило обратиться за помощью иностранных компаний. Тогда началось сотрудничество с компанией FIAT.

В 1966 году итальянская марка показала новый автомобиль - FIAT 124. Он быстро завоевал популярность на родине, поэтому создавать советские машины начали на его базе. Чтобы построить новый завод, изготавливали оборудование на 844 предприятиях СССР. Стройка заняла почти 6 лет, но возвести предприятие удалось в более краткие сроки - всего 3.5 года. Уже в 1970 году с конвейера начали сходить первые партии автомобилей ВАЗ-2101. Модель имела в основе FIAT 124, но отличалась конструкцией. Специалисты полностью усилили кузов, увеличили дорожный просвет и установили новый мотор на 1.2 литра.

ВАЗ-2101 со всеми модификациями выпускался до 1988 года. За этот период собрали 4 800 000 единиц техники. В 1971 году организовали первые поставки за рубеж - тогда ВАЗ переименовали в Lada.

В линейке АвтоВАЗа есть еще одна популярная модель - ВАЗ-2106. Ее серийный выпуск организовали в 1976 году, а завершили в 2006. За это время тираж составил 4 000 000 экземпляров. Автомобиль получил мотор на 1.6 литра, мощностью 75 л.с. Разгоняться он мог до отметки 152 км/час. В салоне повысили качество шумоизоляции, а передние кресла дополнили подголовниками.

В 1977 году организовали сборку “Нивы”. Автомобиль получил заводской индекс ВАЗ-2121. Модель считается открытием новой эры в истории машин с полным приводом. В то время внедорожники имели заднюю ведущую ось, но Нива обрела постоянный полный привод, который позволял преодолевать все препятствия сразу. Впервые во внедорожнике использовали несущий кузова, независимую переднюю подвеску и дисковые тормоза.

После развала СССР АвтоВАЗ оказался не в лучшем положении, как и многие другие предприятия. Собственный выпуск транспорта наладили к концу 1990 годов. Первая модель в постсоветские времена - ВАЗ-2110. С этого началась линейка, в которой позже представили ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. В 2007 году с конвейера выпустили автомобиль Priora. К сотрудничеству с компанией Renault предприятие пришло в 2008 году - в пик экономических трудностей. Так производитель получил поддержку и открыл новую для себя страницу в истории автопрома.

Новое время в истории завода ассоциируется с Х-стилем. Первая модель, которая появилась в линейке - Lada Vesta. Позже в модельном ряду компании появились такие модели как XRay и Granta. Главная особенность современной модельной линейке - фирменный Х-стиль, который выражается в оформлении кузова и салона. Важным периодом в истории было возрождение Lada Niva, которое произошло несколько лет назад. В ближайшее время производитель представит еще несколько новых моделей, а в 2023 году переведет автомобили на новую платформу.