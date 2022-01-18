Обновленный Skoda Kodiaq для Китая отличается от российской версии

Skoda Kodiaq для европейского и российского рынков пережил обновление еще в 2021 году, теперь же чешская марка представила рестайлинговый кроссовер для Китая. Эта версия Kodiaq отличается и от нашей, и от той, которая продается в Европе: наибольшие изменения произошли в салоне автомобиля — там появилась новая передняя панель. Одновременно с обновленным Kodiaq в Китае дебютировал и рестайлинговый Kodiaq GT с купеобразным кузовом, который является эксклюзивом и в других странах не продается.

Фото: © Skoda © Skoda

Обновление Kodiaq для Китая не ограничилось легким фейслифтингом, как это произошло с российской версией кроссовера. Вариант для КНР изменился не только снаружи, но и внутри: например, иначе выглядит передняя панель с большим экраном мультимедийной системы, возвышающимся над центральной консолью. Под ним расположены горизонтальные дефлекторы вентиляционной системы. В числе внешних отличий — хромированные детали на бамперах и иной дизайн патрубков выпускной системы.

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В Китае кроссовер предложат с двухлитровым турбомотором в паре с семиступенчатым «роботом». Моноприводным версиям положен двигатель мощностью 186 лошадиных сил, а полноприводным — с отдачей 220 лошадиных сил. Старт продаж рестайлингового Kodiaq запланирован на весну, тогда же объявят цены. Дореформенный кроссовер можно купить в КНР за 177,6 тысячи юаней (примерно 2,1 миллиона рублей).

Что же касается обновленного Kodiaq для России, то он дебютировал в сентябре 2021 года. На первом этапе открыли прием заказов на модификацию с бензиновыми моторами объемом 1,4 (124 и 150 лошадиных сил) и 2,0 литра (180 сил), а к концу года линейка двигателей пополнилась 150-сильным турбодизелем 2.0. Актуальные на середину января рекомендованные цены начинаются от 1 966 000 рублей.