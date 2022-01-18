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2 часа назад

Электрический Volkswagen e-Up внезапно вернулся на рынок

Неожиданно для покупателей обновленный немецкий автомобиль Volkswagen e-Up возвращается на мировой рынок. Напомним, модель была недоступна для предварительного заказа на протяжении последнего года.

Электрический Volkswagen e-Up внезапно вернулся на рынок
Фото: Car.ruCar.ru

Предварительный заказ на покупку обновленного электрифицированного транспортного средства по-прежнему нельзя оформить. Но исследования показывают, что машину в прежнем исполнении продолжают продавать и регистрировать на мировом рынке, что не удивляет производителя. Дело в том, что руководство немецкого концерна Volkswagen уверено в востребованности модели, учитывая характеристики и внешний вид.

Стоимость машины в базовой версии составляет 22 420 евро или 1,94 млн рублей. Электромобиль даже несмотря на все оснащение, существенно дороже бюджетного Dacia Spring, поэтому востребованность машины может быть временной.

В движение Volkswagen e-Up приводит только один электромотор мощностью 83 лошадиных силы. Разогнаться до 100 километров в час можно за 11,9 секунды. Максимальная скорость не превышает 130 километров в час. Этого вполне достаточно для того, чтобы спокойно передвигаться в городской среде.

Запас хода на одном заряде батареи составляет от 250 до 258 километров в зависимости от стиля вождения. Вместе с электродвигателем работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Бортжурнал,Dacia,Volkswagen,VolksWagen,
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