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3 часа назад

Volkswagen анонсировал новую «быструю» модель. Ее покажут в феврале

Volkswagen опубликовал тизер, на котором виден силуэт загадочной модели, похожей на очередной высокопроизводительный Golf. Картинку сопровождает надпись «Мы запускаем NFT (Notably Fast Transporter) в феврале 2022 года». Volkswagen заигрывает с аббревиатурой, которую принято относить к популярным невзаимозаменяемым токенам NFT (non-fungible token), при этом расшифровывая ее по-своему, обещая «особо быстрый автомобиль».

Новую «быструю» модель Volkswagen покажет в феврале
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Несмотря на то, что в описании содержится слово Transporter, речь вряд ли идет об экстремальной версии минивэна. Вероятно, здесь слово подразумевает под собой просто транспортное средство, и использовано оно было, чтобы добавить тизеру еще больше загадочности, заодно сформировав нужную аббревиатуру NFT.

При этом очередное пополнение в семействе высокопроизводительных Golf также вызывает много вопросов, так как в нем уже имеются GTD и GTE-версии, продающиеся в Европе, а также GTI, GTI Clubsport и мощнейший хот-хэтч с литерой R.

Возможно, полноприводный Golf R обзаведется «заряженным» вариантом с особыми настройками подвески и еще большей отдачей силовой установки – к слову, на это указывали документы, рассекреченные инсайдерами еще год назад. Однако новинка может оказаться и цифровой моделью или шоу-каром, снимки которого трансформируют в NFT. К такой практике уже прибегали разные производители, включая BMW.

Volkswagen впервые показал бюджетный Polo Track

Как бы то ни было, новая модель Volkswagen дебютирует уже совсем скоро – в феврале 2022 года. И она станет не первой новинкой бренда в этом году. На этой неделе китайское подразделение показало Lamando второго поколения, который превратился из седана в лифтбек и обрел еще более непохожую на глобальные Volkswagen внешность с широкой «улыбкой» решетки радиатора и безрамочными дверями.

VW Golf GTI и GTI Clubsport

Бортжурнал,BMW,Volkswagen,
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