Российские Toyota прибавили в цене до 254 тысяч рублей

Компания Toyota отметилась первым в нынешнем году повышением рекомендованных розничных цен. Подорожали все без исключения продающиеся в России машины, однако некоторые комплектации двух моделей все же пока удерживают прежнюю, прошлогоднюю стоимость. Как заметили аналитики портала «Цена Авто», в январе автомобили Toyota стали дороже для россиян на 1,0-5,6 процента, что эквивалентно 38 000-254 000 рублей.

Фото: © Toyota © Toyota

Старые ценники сохранили, к примеру, базовые версии внедорожника Land Cruiser 300: его стартовая стоимость все еще составляет 5 777 000 рублей. То же касается седана Corolla, который подорожал только в «спортивной» версии GR Sport. Все остальные автомобили Toyota прибавили в России во всех исполнениях.

По итогам 2021 года Toyota продала в России 97 941 автомобиль, улучшив результат 2020 года на 6,9 процентов, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Безусловный лидер – кроссовер RAV4, на котором остановил выбор 38 441 россиянин. На втором и третьем местах расположились Land Cruiser Prado и пикап Hilux, проданные в количестве 13 102 и 2968 экземпляров соответственно.