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1 час назад

АвтоВАЗ запатентовал новые детали салона для Lada Vesta FL

Российский АвтоВАЗ запатентовал несколько новых деталей для рестайлинговой версии автомобиля Lada Vesta FL. Соответсвующие изображения и информация появились в открытой базе Роспатента.

АвтоВАЗ запатентовал новые детали салона для Lada Vesta FL
Фото: РоспатентРоспатент

Так, после обновления Lada Vesta Fl получит новую верхнюю часть передней панели, новый кожух рулевой колонки, новый блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, а также новый блок кнопок на центральной консоли.

Ранее АвтоВАЗ уже получил охранные документы на новый перчаточный ящик, защитные сетки динамиков, декоративные молдинги, мультируль и салонные ручки дверей.

После обновления Lada Vesta Fl получит абсолютно иную приборную панель, цифровой щиток приборов, другие фары, решетку радиатора, бамперы и многое другое.

Ориентировочно продажи новой Lada Vesta начнутся в июле 2022 года.

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