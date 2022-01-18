АвтоВАЗ запатентовал новые детали салона для Lada Vesta FL

Российский АвтоВАЗ запатентовал несколько новых деталей для рестайлинговой версии автомобиля Lada Vesta FL. Соответсвующие изображения и информация появились в открытой базе Роспатента.

Фото: Роспатент Роспатент

Так, после обновления Lada Vesta Fl получит новую верхнюю часть передней панели, новый кожух рулевой колонки, новый блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, а также новый блок кнопок на центральной консоли.

Ранее АвтоВАЗ уже получил охранные документы на новый перчаточный ящик, защитные сетки динамиков, декоративные молдинги, мультируль и салонные ручки дверей.

После обновления Lada Vesta Fl получит абсолютно иную приборную панель, цифровой щиток приборов, другие фары, решетку радиатора, бамперы и многое другое.