В Казани нашли управу на неплательщиков за парковку?

В Казани установили 60 блокираторов месяц назад, чтобы бороться с неуплатой денег за парковку, сообщается в сюжете Первого канала. Шесть было сломано или украдено, но всех злоумышленников нашли.

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Раньше почти все парковки в центре Казани были заставлены машинами без номеров. Сейчас, по данным Первого канала, ситуация изменилась. А вот местные казанские СМИ приводят другие данные: казанские парковки опустели, но машины без номеров остались. Кроме того, некоторые ломают или крадут устройства, чтобы избежать наказания.

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Местный житель Андрей Антропов считает, что пока рано говорить об успешности или неуспешности программы.

— Мне кажется, что информационный повод появится только тогда, когда будет первый суд. А в данный момент я вижу следующее: Первый канал выпускает какую-то информацию, все ссылаются на Первый канал, очевидцев я даже найти не могу. Тут еще возникает такой вопрос: а у местной власти есть вообще право делать что-то с чьей-то частной собственностью?

— Эвакуировать же федеральный закон не запрещает автомобили.

— А зачем блокировать, если можно эвакуировать? И возникают из этого вопросы, это личное мое мнение. Да, раздутая история, информационная интервенция идет, чтобы люди задумались и в следующий раз платили за парковку, номера не снимали. Это сделано для того, чтобы люди пока могли подумать, а дальше больше будет, дальше начнутся суды. Вот я, был бы у меня такой автомобиль, попал бы я в такую передрягу, я бы сразу в полицию позвонил, составлял бы протокол, который бы потом, возможно, использовал в суде.

Бороться с неплательщиками в Казани начали давно. Сначала специальные службы вручную очищали номера от грязи и бумажек. Когда водители стали снимать номера, стали устанавливать камеры, но и это оказалось не очень эффективно.

В конце декабря мэрия Казани рассказала о первых итогах применения блокираторов колес для тех, кто снимает номера на муниципальных парковках. Число свободных мест выросло на 30%, а сбор платы поднялся на 25%.

Однако вряд ли историю с блокираторами получится масштабировать на всю Россию и на столицу, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— Есть два подхода. Подход первый: если мы хотим человека наказать, тогда да, блокиратор — это решение. Второй подход: если мы хотим устранить препятствие дорожному движению, здесь должны действовать эвакуаторы, блокиратор в таком случае, конечно, не устраняет проблему. Плюс у нас есть дефицит парковочных мест, и когда мы эвакуируем машину, если не оплачена парковка, или номера сняты, или еще что-то на парковочном пространстве, тогда мы освобождаем место, и кто-то более благонамеренный может припарковаться. Поэтому, несмотря на то что оба варианта зло, я подозреваю, что блокиратор вызовет больше проблем, и абсолютно точно поголовно практически граждане будут пытаться блокираторы срезать, поэтому мы увидим уже другие статьи, в том числе Уголовного кодекса, из-за порчи имущества.

— Московский парковочный бизнес отдаст часть рынка на блокировку, если это будет принято на федеральном уровне?

— Если на федеральном уровне такая норма будет принята и зафиксирована в федеральном законодательстве, исполнять ее нужно будет и московским властям. Конечно, околомэрским структурам существенные деньги приносит бизнес на парковочном пространстве, это и частные эвакуаторы прежде всего, им необходимо будет окупать закупленную технику, однако если есть федеральное законодательство, то городу придется с этим смириться.

В ряде европейских стран блокираторы используются как основной способ борьбы с нарушителями, но эвакуация — все-таки более распространенный метод. Например, на Кипре авто могут забрать, если на нем нет хотя бы одного госзнака или он чем-либо закрыт.