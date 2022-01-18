Какую опасность в себе таят заглушки ремня безопасности?

Всё чаще водители, которые не любят пристёгиваться в авто, покупают специальные заглушки для замков ремней безопасности, блокирующие звуковой сигнал о непристёгнутом водителе и пассажире.

Фото: car.ru car.ru

Все водители делятся на две категории — одни пристегиваются сразу после того, как сели в авто, а другие игнорируют ремень безопасности даже при поездках на дальние расстояния, надеясь на авось и свой водительский опыт, рискуя своим здоровьем и жизнью.

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Однако современные автомобили оборудованы различными системами безопасности, в том числе специальными датчиками в сиденьях, которые определяют наличие пассажира, и если он не пристёгнут, то в салоне будет непрерывно звучать звуковой сигнал.

Чтобы обмануть эту систему, водители идут на разные ухищрения — кто-то устанавливает ремень в разъём и протягивает его за спиной, кто-то идёт ещё дальше и отключает этот датчик, а некоторые устанавливают в разъём вместо ремня безопасности специальные заглушки, которые продаются буквально на каждом шагу. Но мало кто из водителей задумывается, что такие «обманки» таят в себе серьёзную угрозу.

Опасность использования заглушек вместо настоящего ремня безопасности связана с принципом работы системы пассивной безопасности Air Bag. Всё дело в том, что если вы попадёте в ДТП на небольшой скорости, будучи непристёгнутыми, система автомобиля увидит это, и подушки попросту не сработают.

А вот если вы обманите систему, установив в разъём заглушку, то подушки при ДТП откроются, а поскольку водитель и пассажир не пристёгнуты, то они по инерции полетят вперёд навстречу той самой подушке, получив удар, сравнимый по силе с ударом профессионального борца. В лучшем случае водитель отделается простым ушибом, а в худшем — может получить черепно-мозговую травму и сломанный нос.

Но это не единственная опасность. Если вы решите не пристёгиваться и попадёте в аварию на большой скорости, а подушки безопасности не сработают, то рискуете вылететь прямиком в лобовое стекло.