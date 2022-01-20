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1 час назад

Новые модели Renault с ДВС исчезнут из продажи к 2030 году

Автопроизводитель Renault, как и другие компании, переходит на новый этап развития, который предполагает отказ от ДВС. Представители марки поделились выбранной стратегией.

Новые модели Renault с ДВС исчезнут из продажи к 2030 году
Фото: Renault Renault

Глава компании Renault Group сообщил, что уже к 2030 году марка сможет отказаться от использования стандартных ДВС. К этому времени ни одна новая модель не будет выпускаться на рынок с таким типом мотора. Это говорит о готовности марки к полной электрификации. Но данная стратегия направлена, в первую очередь, на рынок Европы.

С таким планом компания Renault хочет встать в одну линейку с производителями Fiat, Mercedes и Peugeot. Эти бренды намерены в ближайшие 8 лет перейти на выпуск транспорта на электрической тяге.

На данный момент роль электрокара последнего поколения в линейке Renault выполняет модель Megane E-Tech. В будущем планируется запустить такие продукты, как Renault 4 и Renault 5. Их особенность состоит в том, что дизайн выполнен в ретро-стиле. Новая стратегия развития Renault Group предполагает, что к 2025 году будет выпущено 25 электрокаров. Последний бренд, входящий в состав концерна, который получит полностью электрифицированный модельный ряд - Dacia. Напомним, что марка Dacia из Румынии получила роль производителя бюджетных автомобилей наравне с АвтоВАЗом и на нее возлагают большие надежды.

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