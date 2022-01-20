Новые модели Renault с ДВС исчезнут из продажи к 2030 году

Автопроизводитель Renault, как и другие компании, переходит на новый этап развития, который предполагает отказ от ДВС. Представители марки поделились выбранной стратегией.

Фото: Renault Renault

Глава компании Renault Group сообщил, что уже к 2030 году марка сможет отказаться от использования стандартных ДВС. К этому времени ни одна новая модель не будет выпускаться на рынок с таким типом мотора. Это говорит о готовности марки к полной электрификации. Но данная стратегия направлена, в первую очередь, на рынок Европы.

С таким планом компания Renault хочет встать в одну линейку с производителями Fiat, Mercedes и Peugeot. Эти бренды намерены в ближайшие 8 лет перейти на выпуск транспорта на электрической тяге.