В РФ сертифицировали пикап Dongfeng на базе Nissan Navara

Китайский пикап Dongfeng Rich, который представляет собой лицензионную копию Nissan Navara, готовится к старту продаж в России. Модель уже получила одобрение типа транспортного средства, которое позволяет реализовывать автомобиль на территории страны. Из документа, опубликованного в открытой базе Росстандарта, следует, что новинку предложат с турбодизелем объемом 2,5 литра мощностью 136 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и полным приводом с блокировками дифференциала.

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5,29-метровый пикап, который в точности повторяет Navara, будут поставлять в Россию с китайского завода Zhengzhou Nissan Automobile в Чжэнчжоу. Для модели заявлены передние дисковые и задние барабанные тормоза, 16-дюймовые колесные диски, кондиционер либо климат-контроль в зависимости от комплектации. Грузоподъемность пикапа составляет 490 килограммов.

Ожидается, что у дилеров новинка появится во второй половине 2022 года.

Dongfeng Rich уже представлен на рынке Украины, там пикап стоит 27,5 тысячи долларов, или чуть больше двух миллионов рублей по нынешнему курсу. В России сегмент пикапов небольшой, в него входят УАЗ Пикап, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, а также Isuzu D-Max, JAC T6, Great Wall Wingle 7 и Poer, с которыми и предстоит конкурировать Rich.