Редчайший Mitsubishi  Lancer Evolution выставили на торги по цене нового BMW X3

На онлайн-площадке Piston Heads выставили на продажу редчайшую версию спорткара Mitsubishi Lancer Evolution с приставкой RSX. Всего японский автопроизводитель собрал 30 седанов в такой модификации, но лишь 10 из них были окрашены в серебристый цвет, как и выставленный на торги экземпляр. При этом, несмотря на уникальность автомобиля, его оценили сравнительно недорого — в 45 тысяч фунтов стерлингов, или 4,7 миллиона рублей. За эту сумму в России можно купить новый BMW X3 в одной из начальных комплектаций.

Фото: Piston Heads Piston Heads

Пробег выставленного на торги автомобиля составляет 85 тысяч километров, однако главная его ценность кроется не в состоянии, а в уникальности. Постройкой таких седанов занималось подразделение Ralliart UK. И, по сути, этот автомобиль — укомплектованная заготовка для раллийного болида.

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Основой RSX стала облегченная версия Lancer Evolution VI под названием RSII. Ради дальнейшего снижения массы седаны оснащали алюминиевым капотом и крыльями, убирали АБС и узел AYC, что позволяло скинуть ещё около 110 килограммов. Интерьер упрощали до максимально аскетичного уровня. Например, вместо обычных кресел ставили «ковши» Recaro SR. Помимо этого, «эр-эс-иксы» комплектовали дисковыми самоблоками, рулевой рейкой с укороченным ходом, а кузов усиливали с помощью дополнительных сварных швов.

Под капотом стояла рядная двухлитровая «четверка» 4G63 с отдачей 280 лошадиных сил и 373 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика» с короткими передачами. На этом экземпляре RSX также присутствуют трехточечная распорка между передних стоек, амортизаторы Proflex с внешними резервуарами, тормоза AP с шестипоршневыми суппортами, выпускная система HKS и аэродинамический обвес ARP. Владелец оценил редкий автомобиль сравнительно недорого — всего в 45 000 фунтов, или 4,7 миллиона рублей — за эти деньги в России можно купить базовое исполнение BMW X3.