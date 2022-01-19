Nissan снова вывел Pathfinder на российский рынок

После почти пятилетнего отсутствия полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder возвращается в Россию в новом поколении. Эксперты считают его появление в модельном ряду компании имиджевым ходом — и скромно оценивают рыночные перспективы машины в России.

Фото: Nissan Nissan

Дилеры Nissan начали принимать заказы на Pathfinder пятого поколения, в автосалонах он появится во второй половине февраля, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса японской компании. В Россию будут поставляться автомобили, произведенные на американском заводе Nissan в штате Теннесси, выпуск на российском предприятии под Санкт-Петербургом не планируется, уточнили в представительстве бренда.

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Pathfinder еще в прошлом поколении лишился рамной конструкции — и вместе с обретением несущего кузова из полноценного внедорожника превратился в кроссовер. Эта концепция сохранилась и в модели новой генерации.

В отличие от американского рынка, где этот автомобиль доступен и в переднеприводном исполнении, у нас предлагается машина только с полным приводом с многодисковой межосевой муфтой,

которая подключает заднюю ось лишь при пробуксовке передних колес. Двигатель только один — 3,5 литровый бензиновый атмосферник мощностью 275 лошадиных сил, сочетающийся с девятидиапазонным автоматом.

Nissan

Nissan Pathfinder имеет семь фиксированных режимов изменения алгоритмов работы трансмиссии, систем курсовой стабилизации и антиблокировки тормозов: три для езды по асфальту (Standard, Sport и Eco), три «внедорожных» (Снег, Песок, Грязь/Колея), а также отдельный режим для буксировки прицепа. Уже в базовой версии это восьмиместный автомобиль со просторным «диваном» на втором ряду.

Более дорогая версия рассчитана на семерых пассажиров, она оснащается раздельными креслами второго ряда.

Между ними установлена портативная консоль с подстаканниками и боксами для хранения вещей.

В начальной комплектации (от 4,3 млн рублей) новый Pathfinder оснащается восьмидюймовым дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровой панелью приборов, круиз-контролем, трехзонным климат-контролем, подогревом лобового стекла, передних кресел и руля, а также 18-дюймовыми колесами.

Nissan

Девятидюймовый экран мультимедиа с навигатором, кожаная обшивка салона, подогрев второго ряда сидений, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, 20-дюймовые колеса и адаптивный круиз-контроль ProPilot доступны в средней комплектации (от 4,7 млн рублей).

В оснащение максимальной версии (5 млн рублей) дополнительно входят панорамная крыша с люком, отделка салона перфорированной кожей Nappa, вентиляция передних кресел, функция памяти настроек боковых зеркал и руля, а также проекция показаний приборов на лобовое стекло. А еще тут есть внутрисалонное зеркало, на которое транслируется видео с камеры заднего вида.

Модель предыдущего, четвертого поколения кроссовера, с 2014 года выпускалась на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Однако в конце 2016 года сборка этого автомобиля в России была остановлена из-за низкого спроса (в 2016 году было продано чуть более 1,5 тыс. машин). Осенью 2017 года, когда дилеры распродали остатки выпущенных машин, Nissan Pathfinder официально покинул российский рынок. Самым успешным для Pathfinder в нашей стране был 2008 год, когда было реализовано более 5 тыс. тогда еще внедорожников (речь идет о модели третьего поколения с рамой и многорежимным полным приводом).

Новый Nissan Pathfinder вряд ли сможет повторить даже эти не самые выдающиеся результаты продаж, считают эксперты. Очередной выход этой модели на российский рынок — больше имиджевый, чем коммерческий ход, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Главными козырями этого паркетника станут эффект новизны и хорошая репутация бренда в стране, считает эксперт.

«Автомобиль не из дешевых, поэтому вряд ли можно говорить о больших объемах продаж. На первоначальном этапе, предполагаю, речь может идти о цифре в 2-2,5 тыс. штук в год», — поделился своим прогнозом с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

По словам эксперта, локализация производства автомобиля класса Pathfinder оправдывает себя экономически при выпуске и продаже 12-15 тыс. машин в год методом крупноузорной сборки или около 30 тыс. штук – при полноценном производстве со сваркой и окраской кузовов. С Бургазлиевым согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако он более оптимистичен относительно рыночных перспектив нового автомобиля. По его словам,

ежегодные продажи Nissan Pathfinder могут составить 3-3,5 тыс. экземпляров в год.

Nissan

На стороне этой модели выступает традиционный интерес российских покупателей к полноразмерным кроссоверам.

«Практика показала, что все недавние запуски подобных автомобилей в России были достаточно успешными. Сам по себе сегмент больших кроссвордов не очень велик, конкуренция в нем достаточно серьезная. Тем не менее устойчивый спрос на такие модели наблюдается на протяжении последних нескольких лет», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

В нынешнем модельном ряду Nissan в России Pathfinder является самой современной моделью, отмечает Моржаретто. Он считает, что в первую очередь покупателями этой модели станут традиционные поклонники бренда.