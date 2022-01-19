«Чайку» с мотором GM продают за 10 миллионов рублей

На Auto.ru появилось объявление о продаже необычного ГАЗ-13 «Чайка»: судя по описанию, оригинальный мотор заменили на восьмицилиндровый двигатель LT1 концерна General Motors. Технические характеристики не приводятся, однако речь, по всей видимости, идет о бензиновом агрегате объемом 6,2 литра, который развивает 455-466 лошадиных сил. Продавец заверяет, что это «профессиональная реконструкция», а все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, узаконены.

Фото: © Auto.ru © Auto.ru

Мелкосерийное производство «Чайки» велось на мощностях Горьковского автозавода в период c 1959 по 1981 год. Для модели был разработан восьмицилиндровый мотор 5.5 мощностью 195 лошадиных сил, пару которому составляла автоматическая коробка передач.

Выставленный на продажу экземпляр с «джиэмовским» двигателем LT1 и пробегом 100 километров оценен в 10 миллионов рублей. За эту цену на Auto.ru можно найти несколько предложений, в том числе и вариант с изготовлением машины на заказ. В среднем же цены на подержанную «Чайку» начинаются от нескольких миллионов рублей.

Самое дорогое предложение на сегодняшний день — автомобиль за 16 миллионов рублей. Это белый седан 1961 года выпуска с пробегом 10 926 километров и одним владельцем. Объявление висит на Auto.ru с сентября 2021 года.