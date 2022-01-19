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1 час назад

«Чайку» с американским мотором V8 продают за 10 миллионов рублей

На Auto.ru появилось объявление о продаже необычного ГАЗ-13 «Чайка»: судя по описанию, оригинальный мотор заменили на восьмицилиндровый двигатель LT1 концерна General Motors. Технические характеристики не приводятся, однако речь, по всей видимости, идет о бензиновом агрегате объемом 6,2 литра, который развивает 455-466 лошадиных сил. Продавец заверяет, что это «профессиональная реконструкция», а все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, узаконены.

«Чайку» с мотором GM продают за 10 миллионов рублей
Фото: © Auto.ru© Auto.ru

Мелкосерийное производство «Чайки» велось на мощностях Горьковского автозавода в период c 1959 по 1981 год. Для модели был разработан восьмицилиндровый мотор 5.5 мощностью 195 лошадиных сил, пару которому составляла автоматическая коробка передач.

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Выставленный на продажу экземпляр с «джиэмовским» двигателем LT1 и пробегом 100 километров оценен в 10 миллионов рублей. За эту цену на Auto.ru можно найти несколько предложений, в том числе и вариант с изготовлением машины на заказ. В среднем же цены на подержанную «Чайку» начинаются от нескольких миллионов рублей.

Самое дорогое предложение на сегодняшний день — автомобиль за 16 миллионов рублей. Это белый седан 1961 года выпуска с пробегом 10 926 километров и одним владельцем. Объявление висит на Auto.ru с сентября 2021 года.

В прошлом году идеально сохранившаяся «Чайка» образца 1986 года обнаружилась на Кипре: автомобиль провел три десятилетия на складе, а его пробег на момент продажи составлял всего 1500 километров.

Бортжурнал,Завод имени И.А. Лихачева,
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