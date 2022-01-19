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1 час назад

Toyota представила тизер на внедорожник Sequoia следующего поколения

Руководство японского автогиганта Toyota представило официальный тизер нового кроссовера, который получит название Sequoia. Фотографии показаны сотрудниками американского подразделения бренда.

Toyota показала тизер Sequoia следующего поколения
Фото: Car.ruCar.ru

Рассматривая изображения можно сказать, что новое транспортное средство станет родственником пикапа Tundra. Если говорить подробнее, то автомобиль получит мощный мотор, гибрид и роскошную версию. Для сборки будет использована фирменная модульная платформа компании.

Toyota

Передняя часть кроссовера не показана на изображениях, но есть предположения, что она полностью идентична пикапу. Так, экстерьер будет отличаться большой и широкой решеткой радиатора и "изломанными" фарами головной оптики, представленными светодиодными огнями. Увеличенный дорожный просвет позволяет передвигаться как в городе, так и по бездорожью.

Салон скорее всего, также будет разработан с оглядкой на пикап, хотя появление эксклюзивных элементов тоже запланировано. На передней панели появится большой экран мультимедиа, а под ним блок управления климат-контролем, который может быть двухзонным.

Под капотом будет установлен 3,4 литровый турбированный мотор мощностью 394 лошадиных сил. Вместе с ним работает десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Также будет представлена версия, оснащенная гибридной силовой установкой. Ее суммарная мощность 443 лошадиных силы.

Бортжурнал,Toyota,
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