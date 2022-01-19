Надежно и недорого: четыре удачных кроссовера до миллиона рублей

На сегодняшний день на вторичном рынке можно найти немало вариантов для покупки надежного кроссовера, располагая суммой в миллион рублей. Конечно, можно и пойти в салон за новой Lada Granta Cross, но она будет сильно проигрывать иномаркам по комфорту, кроме того, у нее не будет полного привода. Эксперты рассказали о наиболее удачных вариантах кроссоверов стоимостью до одного миллиона.

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Renault Duster

Небольшой и надежный кроссовер с полным приводом для тех, кто хотел бы найти себе автомобиль более свежего года выпуска.

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В пределах 900 тысяч рублей можно найти автомобиль 2017-2018 года с пробегом 50-60 тысяч км. На вторичном рынке за такую стоимость чаще всего встречаются вариации с 1,6-литровым двигателем на 114 лошадиных сил.

Mitsubishi Outlander XL

Если требуется более вместительный авто, то подойдет этот японский кроссовер. В обозначенную цену пробег у него будет около 170-200 тысяч километров, но Outlander завоевал репутацию весьма надежного кроссовера, пишет журнал "За рулем".

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Особенно отличаются варианты с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, способные пройти 220-250 тысяч километров без особых проблем.

Toyota RAV4

Выложив примерно 900-950 тысяч рублей, можно рассчитывать на автомобиль 2007-2008 года выпуска. Эксперты подчеркивают ликвидность этой модели, причина тому – простота и надежность агрегатов.

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Это касается как 2,4-литрового двигателя, так и четырехступенчатой автоматической трансмиссии, которые способны прослужить долго без капитальных ремонтов при надлежащем обслуживании.

Skoda Yeti

До миллиона можно найти автомобиль 2012-2013 года с пробегом 150-160 тысяч километров, при этом он будет оборудован коробкой DSG и 152-сильным турбированным двигателем. Не помешает тщательная диагностика трансмиссии, хоть она и не страдает таким количеством проблем, как первое поколение DSG.

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