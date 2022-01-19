Почему шины с минимальным износом нужно ставить не на ведущую ось?

Неравномерный износ шин - эта проблема давно известна. Считается, что наиболее сохранившиеся экземпляры необходимо устанавливать на ведущую ось. Оказалось, что такое утверждение ошибочно.

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Наш постоянный читатель утверждает, что устанавливать сохранившиеся шины следует только на заднюю ось. Причем тип привода в данной ситуации роли не играет. Почему именно так нужно поступать? Причина банально проста.

Когда такие шины установлены на ведущей оси переднеприводного авто, у водителя создается ошибочное впечатление об управляемости машины. При этом задние колеса, имея более слабое сцепление с дорогой, в экстренной ситуации могут сыграть злую шутку. Автомобиль может отправиться в неуправляемый занос, что может закончиться трагедией.

Когда хорошая резина на задних колесах - управляемость автомобиля становится лучше.

Что до правильности перестановки шин, рекомендуется во время сезонной замены подписывать колеса, чтобы точно знать, как потом можно переместить изделие (на какую сторону и на какую ось).