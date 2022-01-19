Почему шины с минимальным износом нужно ставить не на ведущую ось?

Неравномерный износ шин - эта проблема давно известна. Считается, что наиболее сохранившиеся экземпляры необходимо устанавливать на ведущую ось. Оказалось, что такое утверждение ошибочно.
Наш постоянный читатель утверждает, что устанавливать сохранившиеся шины следует только на заднюю ось. Причем тип привода в данной ситуации роли не играет. Почему именно так нужно поступать? Причина банально проста.
Когда такие шины установлены на ведущей оси переднеприводного авто, у водителя создается ошибочное впечатление об управляемости машины. При этом задние колеса, имея более слабое сцепление с дорогой, в экстренной ситуации могут сыграть злую шутку. Автомобиль может отправиться в неуправляемый занос, что может закончиться трагедией.
Когда хорошая резина на задних колесах - управляемость автомобиля становится лучше.
Что до правильности перестановки шин, рекомендуется во время сезонной замены подписывать колеса, чтобы точно знать, как потом можно переместить изделие (на какую сторону и на какую ось).
Информация будет особенно полезна для тех автолюбителей, которые покупают не весь комплект, а только пару шин. Хотя такой подход в плане экономии кажется весьма сомнительным. Ведь состояние шин автомобиля напрямую сопряжено с безопасностью.