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2 часа назад

Lada Niva Legend продается в Японии под другим названием

Lada Niva Legend сменила название для японского рынка: там модель продается под именем Vlada 4x4. Речь идет о трехдверной версии внедорожника, сертифицированной в Японии и подготовленной для экспорта на производственной базе «Сумотори» во Владивостоке. У автомобиля стандартное расположение руля с левой стороны и тот же мотор, что и в России: 1,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 83 лошадиные силы.

Lada Niva Legend по-японски: как тебя зовут?
Фото: © Виталий Веркеенко / vl.ru© Виталий Веркеенко / vl.ru

«Российская газета» уточняет, что Niva Legend, она же Vlada 4x4, продается в Японии уже несколько месяцев, и до 2026 года планируется реализовать в стане тысячу российских внедорожников, то есть примерно по 250 штук в год.

О появлении модели в Японии стало известно еще в июне. Тогда сообщалось, что местному «серому» дилер Le Parnass поставили несколько экземпляров Niva Legend в трех- и пятидверном кузове: короткобазный внедорожник стоит в стране от 2,9 миллиона иен (1,9 миллиона рублей), а длиннобазный — 3,2 миллиона иен (более 2,1 миллиона рублей).

Также японцам предлагают приобрести Lada Niva Travel, причем в самом дорогом исполнении Luxe Off-road. Такой внедорожник оценивается в 3,48 миллиона иен, или около 2,27 миллиона рублей.

Для сравнения, в России рекомендованные розничные цены на трехдверную Niva Legend начинаются с 693,9 тысячи рублей, а Niva Travel стоит от 879,9 тысячи рублей.

Бортжурнал,Lada,"Российская газета",
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