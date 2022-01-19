Lada Niva Legend по-японски: как тебя зовут?

Lada Niva Legend сменила название для японского рынка: там модель продается под именем Vlada 4x4. Речь идет о трехдверной версии внедорожника, сертифицированной в Японии и подготовленной для экспорта на производственной базе «Сумотори» во Владивостоке. У автомобиля стандартное расположение руля с левой стороны и тот же мотор, что и в России: 1,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 83 лошадиные силы.

Фото: © Виталий Веркеенко / vl.ru © Виталий Веркеенко / vl.ru

«Российская газета» уточняет, что Niva Legend, она же Vlada 4x4, продается в Японии уже несколько месяцев, и до 2026 года планируется реализовать в стане тысячу российских внедорожников, то есть примерно по 250 штук в год.

О появлении модели в Японии стало известно еще в июне. Тогда сообщалось, что местному «серому» дилер Le Parnass поставили несколько экземпляров Niva Legend в трех- и пятидверном кузове: короткобазный внедорожник стоит в стране от 2,9 миллиона иен (1,9 миллиона рублей), а длиннобазный — 3,2 миллиона иен (более 2,1 миллиона рублей).

Также японцам предлагают приобрести Lada Niva Travel, причем в самом дорогом исполнении Luxe Off-road. Такой внедорожник оценивается в 3,48 миллиона иен, или около 2,27 миллиона рублей.