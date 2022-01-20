Завод UzAuto решил выпускать автомобили без магнитол

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors объявил, что временно будет выпускать машины без магнитол. Причиной оказался дефицит микрочипов — южнокорейская компания Humax, сертифицированный GM производитель автомагнитол для UzAuto Motors, приостановила поставку на неопределенный срок.

Фото: uzautomotors.com uzautomotors.com

Чтобы избежать увеличения сроков поставок автомобилей, UzAuto Motors приняла решение поставлять машины без магнитол по ранее заключенным договорам с 19 января. Решение касается моделей Chevrolet Lacetti и Cobalt, которые в том числе поставляются в Россию.

Клиентам предлагаются два варианта. Они могут забрать автомобиль без магнитолы и получить возмещение стоимости аудиосистемы. Тем не менее, устанавливать другую все же придется у официального дилера, чтобы не потерять гарантию. Другой вариант — забрать автомобиль без магнитолы и дождаться бесплатного дооснащения, когда UzAuto получит все нужные комплектующие.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» Александр Бредихин стал директором по маркетингу UzAuto Motors. Также стало известно, что кроссовер Chevrolet Tracker 2 начнут собирать в Узбекистане с лета 2022 года, привезут в Россию.