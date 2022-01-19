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1 час назад

Российскую Lada Niva Legend представили в Японии на автосалоне в Токио

Российский компактный внедорожник модели Lada Niva Legend представили в Японии на Токийском автосалоне. Посетители проявили интерес к названной машине, получившей для данного рынка название Vlada 4×4.

Российскую Lada Niva Legend представили в Японии
Фото: TwitterTwitter

Внедорожник на выставку привезла компания из Владивостока «Сумотори». Специалисты адаптировали машину под интересы японских автолюбителей. Руль при этом оставили с левой стороны по причине того, что попытка перенести его на другую сторону заняла бы много времени и денежных средств. Автомобиль под названием Vlada 4x4 не является исключительно выставочным. Машины прошли необходимую процедуру сертификации, данную модель реализуют на рынке Японии.

Автомобиль в экспортной версии не отличается от тех машин, которые предлагаются на внутреннем российском рынке. То же относится к силовому агрегату.

Под капотом авто расположен 1,7-литровый бензиновый мотор, имеющий мощность 83 л. с. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая КПП. Предусмотрен полный привод и понижающая передача.

Глава компании Виталий Векреенко рассказал, что на японском рынке Niva пользуется определённым спросом, продажи ведутся уже на протяжении трёх месяцев. В стандартный вариант помимо АВС входят электрическая регулировка зеркал заднего вида и их обогрев. Имеются также электростеклоподъёмники.

Салон стал более комфортабельным за счёт установки кондиционера и обогрева передних кресел. Отдельной опцией является защита картера двигателя.

Подобная комплектация обойдётся в эквиваленте 2 млн рублей. Отдельно можно купить 16-дюймовые диски и заказать камуфляжную окраску. Компания планирует продать в Японии до 2025 года порядка 1000 российских внедорожников Lada Niva Legend под названием Vlada 4х4.

Бортжурнал,Lada,телеканал АВС,
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