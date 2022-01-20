Jeep представит в РФ Grand Cherokee L нового поколения

Автопроизводитель Jeep готовится представить новое поколение внедорожника Grand Cherokee L на рынке России. Презентация состоится уже 25 января 2022 года.

Фото: Jeep Jeep

Представители концерна Stellantis озвучили официальную дату презентации внедорожника Jeep Grand Cherokee L нового поколения. Россия - первый мировой рынок, на который выходит модель. Напомним, что 5-е поколение производитель показал в США еще в январе прошлого года.

Jeep

Тогда было представлено 3 исполнения, которые отличаются по силовым агрегатам. В оснащении предусматривается мотор V6 Pentastar на 3.6 литра мощностью 294 л.с., V8 Hemi на 5.7 литра мощностью 362 л.с.

Еще одна версия предлагается с гибридной архитектурой, в основе которой лежит 2-литровый мотор, позаимствованный у Wrangler 4xe. Известно, что гибридная версия тоже доберется до рынка России, но не сразу.

Напомним, что 3-рядная версия Grand Cherokee L отличается от стандартной габаритами и оформлением. Длина кузова превышает 520 см, а колесная база - 309 см. В салоне используется новая панель приборов с дисплеем на 8.4 или 10.1 дюйма. На рынке США для топовых версий предусмотрена система вентиляции и регулировка кресел.

Jeep