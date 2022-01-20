Средняя цена авто с пробегом впервые превысила 1 млн рублей

В январе 2022 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 млн 049 тыс. рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 1 млн рублей, сообщает агентство «Автостат».

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Относительно декабря 2021-го легковые машины подорожали в среднем на 8% (79 тыс. руб.). Относительно января 2021-го средняя цена б/у машин выросла на 52% (или на 361 тыс. руб.). За год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

«Цены на автомобили с пробегом в нашей стране растут уже более года – с сентября 2020-го. Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос – растут и цены», — отметили эксперты.