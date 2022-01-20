С 2017 года было отозвано 16 процентов всего автопарка РФ

Росстандарт подвел итоги отзывных кампаний в России. На сегодняшний день в электронной базе ведомства под различные отзывные кампании попал 6 838 301 автомобиль (статистика учитывает отзывы с 2017 года), что составляет 16 процентов от всего российского автопарка. В 2021 году было проведено 111 отзывов, в рамках которых в ремонт направили 325 945 машин. Это в два раза меньше, чем годом ранее.

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Если сравнивать статистику за 2021 год с результатами предыдущих лет, то в 2020 году на ремонт было отозвано 648 965 автомобилей, а в 2019 году – 649 594 единицы.

В прошлом году количество проводимых отзывов в России резко сократилось, особенно во втором полугодии. При этом некоторые компании провели масштабные кампании: в числе таковых, например, отзыв 82 405 экземпляров Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за риска возгорания.

На 2022 год Росстандарт запланировал передачу сведений об отзывных кампаниях в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям. Также в течение этого года у автомобилистов появится возможность узнать о том, попадает ли машина под отзыв, в специальном разделе на портале Госуслуг.