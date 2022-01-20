В Японии очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

Компания Toyota предупредила покупателей о четырехлетней очереди на новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. На официальном сайте Toyota в Японии появилось объявление, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 популярен не только у себя на Родине, но и за ее пределами.

Фото: ufocar.ru ufocar.ru

В компании Toyota дорожат репутацией и стараются соблюдать сроки поставок автомобиле, но из-за сложной ситуации сроки ожидания поставки Toyota Land Cruiser 300 могут растянуться на 4 года. Представители Toyota сообщили, что стараются сделать все возможное, чтобы сократить сроки ожидания.