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2 часа назад

В Японии очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 растянулась на 4 года

Компания Toyota предупредила покупателей о четырехлетней очереди на новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. На официальном сайте Toyota в Японии появилось объявление, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 популярен не только у себя на Родине, но и за ее пределами.

В Японии очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 растянулась на 4 года
Фото: ufocar.ruufocar.ru

В компании Toyota дорожат репутацией и стараются соблюдать сроки поставок автомобиле, но из-за сложной ситуации сроки ожидания поставки Toyota Land Cruiser 300 могут растянуться на 4 года. Представители Toyota сообщили, что стараются сделать все возможное, чтобы сократить сроки ожидания.

Также ранее стало известно, что с покупателями Toyota Land Cruiser 300 заключают договор, в котором просят не продавать машину в течение первого года владения.

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