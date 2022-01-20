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1 час назад

Что делать, если ваш автомобиль заперли на парковке: советы экспертов

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой: по мере приближения к своему автомобилю на парковке становится ясно, что чужое авто перекрывает вам выезд, владельца внутри нет, отсутствует и номер телефона под лобовым стеклом. Эксперты рассказали, как следует поступать в такой ситуации.

Западня на парковке: что делать?
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Вызов на брелок

Возможно, если вы не обнаружили номер телефона владельца, он рассчитывает на вызов с брелока сигнализации. В таком случае достаточно не слишком сильно постучать по стойке кузова автомобиля рядом с лобовым стеклом. Сигнал поступит владельцу на брелок, он объявится и отгонит авто.

Звонок в полицию

В случае если стук по стойкам и пинки по колесам ни к чему не привели, эксперты советуют не тратить время и звонить в 112, в дежурную часть ГИБДД. Сотрудникам необходимо подробно и спокойно рассказать о случившемся, также сообщить информацию о себе, своем автомобиле и транспортном средстве, перегородившем вам выезд, пишет портал "110 км".

Далее в ГИБДД должны попытаться дозвониться до владельца автомобиля. Если этого не произойдет, то они направят к вам служебный эвакуатор, который перевезет машину нарушителя на штрафстоянку. Эксперты также советуют обязательно зафиксировать нарушение правил парковки на фотографиях до приезда эвакуатора. Если вдруг хозяин объявится до этого момента, у вас должны быть материалы, подтверждающие, что вызов не был ложным.

Бортжурнал,ГИБДД,
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