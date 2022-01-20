Geely дала название кроссоверу, который скоро появится в РФ

Компания Geely объявила экспортное название кроссовера Geely KX11, который в Китае продается под именем Geely Xingyue L. В России и других странах машина будет называться Geely Monjaro.

Фото: Geely Geely

Такое название выбрано из-за созвучия с именем африканского вулкана Килиманджаро. Компания Geely уже не в первый раз использует географическое название для своих моделей. Так, кроссовер Geely Tugella назван в честь одного из самых крупных водопадов на планете.

Geely

Кстати, «Тугела» и «Монджаро» являются соплатформенниками, но Geely Monjaro крупнее (по размерам напоминает модель Hyundai Santa Fe) и имеет традиционный кузов универсал, а салон может быть только пятиместным.

Geely