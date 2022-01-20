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1 час назад

Компания Geely придумала название для нового кроссовера, который скоро появится в России

Компания Geely объявила экспортное название кроссовера Geely KX11, который в Китае продается под именем Geely Xingyue L. В России и других странах машина будет называться Geely Monjaro.

Geely дала название кроссоверу, который скоро появится в РФ
Фото: Geely Geely

Такое название выбрано из-за созвучия с именем африканского вулкана Килиманджаро. Компания Geely уже не в первый раз использует географическое название для своих моделей. Так, кроссовер Geely Tugella назван в честь одного из самых крупных водопадов на планете.

Geely

Кстати, «Тугела» и «Монджаро» являются соплатформенниками, но Geely Monjaro крупнее (по размерам напоминает модель Hyundai Santa Fe) и имеет традиционный кузов универсал, а салон может быть только пятиместным.

Geely

Российская моторная гамма будет включать бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, но других подробностей о новинке пока нет. На китайском рынке Geely Xingyue L оснащается двухлитровым турбированным бензиновым двигателем Volvo. Переднеприводная версия развивает 218 л. с. и комплектуется семиступенчатым роботом, а вариант с полным приводом имеет отдачу 238 сил и восьмиступенчатый автомат.

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