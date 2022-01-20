Шпионы засняли новый Cadillac Escalade V на тестах

Шпионы запечатлели новейший Cadillac Escalade V на тестах. Машина будет оснащена мощным двигателем V8 с наддувом.

Фото: Carscoops Carscoops

Cadillac не спешит гнаться за модой, а вальяжно идёт рядышком. Новая машина Cadillac Escalade V будет оснащена мощным двигателем V8 с наддувом, фирменный звук американского мотора сложно с чем-то спутать, утверждают журналисты, которым удалось увидеть новинку. Автомобильные шпионы сфотографировали сразу два прототипа, которые в настоящее время проходят тесты в штате Мичиган.

Первый экземпляр "бережно упакован" в кузов ESV, который пришлось немножко удлинить, а вот во втором, несмотря на "камуфляж" уже просматриваются отличительные черты новинки.

Судя по очертаниям, передняя часть автомобиля может обновиться практически до неузнаваемости, внизу появятся агрессивные воздухозаборники и другие аэродинамические элементы, призванные "сгладить" типичную для Cadillac угловатость.

Carscoops

Выхлопная система четырёхрядная, напоминает Blackwing. Это не оставляет сомнений в том, что машина будет оснащена двигателем V8. Есть предположения, что это будет 6,2-литровый 668-сильный CT5-V Blackwing. Напомним, что актуальная модель комплектуется 6,2-литровым 420-сильным V8 или 277-сильным 3,0-литровым турбодизелем.