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1 час назад

Шпионы засняли новый Cadillac Escalade V с двигателем V8 с наддувом на тестах в Мичигане

Шпионы запечатлели новейший Cadillac Escalade V на тестах. Машина будет оснащена мощным двигателем V8 с наддувом.

Шпионы засняли новый Cadillac Escalade V на тестах
Фото: CarscoopsCarscoops

Cadillac не спешит гнаться за модой, а вальяжно идёт рядышком. Новая машина Cadillac Escalade V будет оснащена мощным двигателем V8 с наддувом, фирменный звук американского мотора сложно с чем-то спутать, утверждают журналисты, которым удалось увидеть новинку. Автомобильные шпионы сфотографировали сразу два прототипа, которые в настоящее время проходят тесты в штате Мичиган.

Первый экземпляр "бережно упакован" в кузов ESV, который пришлось немножко удлинить, а вот во втором, несмотря на "камуфляж" уже просматриваются отличительные черты новинки.

Судя по очертаниям, передняя часть автомобиля может обновиться практически до неузнаваемости, внизу появятся агрессивные воздухозаборники и другие аэродинамические элементы, призванные "сгладить" типичную для Cadillac угловатость.

Carscoops

Выхлопная система четырёхрядная, напоминает Blackwing. Это не оставляет сомнений в том, что машина будет оснащена двигателем V8. Есть предположения, что это будет 6,2-литровый 668-сильный CT5-V Blackwing. Напомним, что актуальная модель комплектуется 6,2-литровым 420-сильным V8 или 277-сильным 3,0-литровым турбодизелем.

Ожидаются и другие модификации, например, регулируемые магнитные амортизаторы, тормозные механизмы, "заточенные" под конкретные диски и колёса. До премьеры Cadillac Escalade V с мощным двигателем V8 ещё год.

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