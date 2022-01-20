У некоторых Hyundai обнаружен дефект установки лобового стекла

У некоторых моделей Hyundai обнаружен дефект установки лобового стекла, которое при столкновении может просто-напросто вывалиться.

Фото: Hyundai Hyundai

Отзывная кампания затронет автомобили Santa Fe в количестве 8561 единица, Sonata - 9596 авто, Elantra - 8256 седанов. Все модели 2020-2021 годов выпуска.

Владельцы дефектных автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр, в котором переустановят лобовое стекло в соответствии с новой технологией.

Проблема заключается в плохой адгезии клея к покрытию кузова, поставщиком которого является крупнейшая компания Axalta, которая ещё в феврале 2021 года проводила собственные тесты, но никаких дефектов из-за плохой адгезии выявлено не было.