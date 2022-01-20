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1 час назад

У Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra могут вываливаться стекла. Объявлен отзыв

У некоторых моделей Hyundai обнаружен дефект установки лобового стекла, которое при столкновении может просто-напросто вывалиться.

У некоторых Hyundai обнаружен дефект установки лобового стекла
Фото: HyundaiHyundai

Отзывная кампания затронет автомобили Santa Fe в количестве 8561 единица, Sonata - 9596 авто, Elantra - 8256 седанов. Все модели 2020-2021 годов выпуска.

Владельцы дефектных автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр, в котором переустановят лобовое стекло в соответствии с новой технологией.

Проблема заключается в плохой адгезии клея к покрытию кузова, поставщиком которого является крупнейшая компания Axalta, которая ещё в феврале 2021 года проводила собственные тесты, но никаких дефектов из-за плохой адгезии выявлено не было.

Доверяй, но проверяй: в ноябре того же года Hyundai провела своё исследование, в ходе которого и выяснилось, что лобовое стекло на машинах с покрытием от Axalta держится хуже, чем с красками от другого поставщика.

Бортжурнал,Hyundai Santa Fe,Hyundai,
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