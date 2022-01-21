Porsche назвала цену на Taycan Sport Turismo в России

Компания Porsche раскрыла стоимость и версии Taycan Sport Turismo для российского рынка. Всего заявлено пять модификаций, причем заказы пока принимают только на одну — с полным приводом, 517-сильной установкой и ценником в 11 810 000 рублей. Позже гамма расширится и появятся базовый заднеприводный вариант, который оценили в 8 460 000 рублей, Taycan 4S Sport Turismo за 10 020 000 рублей, Taycan Turbo Sport Turismo за 12 980 000 рублей и топовый Taycan Turbo S Sport Turismo за 15 750 000 рублей.

Базовый заднеприводный Taycan Sport Turismo приводит в движение установка мощностью 326 лошадиных сил, разгон с места до 100 километров в час составляет 5,4 секунды, а запас хода варьируется от 358 до 433 километров. Такой вариант пока недоступен и появится весной (более точные сроки в компании пока не приводят).

435-сильный Taycan 4S Sport Turismo с полным приводом тоже придется ждать до весны: такой универсал набирает первую «сотню» за четыре секунды. Топовые полноприводные версии Taycan Turbo Sport Turismo и Turbo S Sport Turismo с установкой на 625 сил, которые тратят на разгон до 100 километров в час 3,2 и 2,8 секунды соотвественно, тоже можно будет заказать с весны.

Пока же у официальных дилеров предлагают оформить заявку только на полноприводную 517-сильную версию GTS, причем модель резко подорожала с момента премьеры: если изначально называли стартовую стоимость в 9 840 000 рублей, то теперь электрокар стоит минимум 11 810 000 рублей. Первые клиенты получат Taycan GTS Sport Turismo весной.