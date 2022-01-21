Уточнены сроки появления в России Chevrolet Tracker

Компания UzAuto Motors, которая производит и продает автомобили Chevrolet в Узбекистане, готовит две новинки для России: в конце 2022-го либо в начале 2023 года на российском рынке появится кроссовер Tracker, который позиционируется как прямой конкурент лидера сегмента SUV — Hyundai Creta. Спустя полгода после выхода Tracker у дилеров появится седан Chevrolet Onix. Пока же ни Tracker, ни Onix массово не производятся и не продаются даже в Узбекистане.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

В распоряжении «Газеты.Ру» оказалась презентация, подготовленная к запуску Tracker и Onix и продемонстрированная на минувшей дилерской конференции Chevrolet. Из нее следует, что в Узбекистане Tracker появится в сентябре 2022 года, а седан Onix — в марте 2023-го. Инсайдеры сообщают, что до России Tracker доберется в декабре либо в следующем январе, а Onix «примерно через два-три месяца после презентации модели в Узбекистане».

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В конце декабря 2021 года с конвейера завода UzAuto Motors сошли несколько предсерийных экземпляров Chevrolet Tracker четвертого поколения, а полноценный старт производства запланирован на середину лета.

В основе Tracker лежит модульная платформа Global Emerging Markets (GEM), разработанная General Motors и китайским SAIC специально для недорогих моделей, основными рынками сбыта для которых являются развивающиеся страны. Под капотом у кроссовера будет 1,0-литровая «турботройка» мощностью 125 лошадиных сил, которая сочетается с автоматической коробкой переда. Привод безальтернативно передний.

Что же касается Chevrolet Onix, то его ждут в России еще с 2020 года. Седан базируется на той же архитектуре GEM и комплектуется 114-сильным турбомотором объемом 1,3 литра. Однако в Узбекистане, скорее всего, Onix предложат с агрегатом от модели Cobalt — полуторалитровым двигателем мощностью 140 сил, работающим в тандеме с шестиступенчатой «механикой» либо пятидиапазонным автоматом.