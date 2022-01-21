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2 часа назад

Концерн Stellantis оформил патенты на кроссовер, который не представлен на российском рынке

На сегодняшний день Opel продает в России кроссоверы Crossland и Grandland X, а также коммерческие Combo, Zafira и Vivaro. В представительстве марки ранее намекали на то, что в будущем линейка может расшириться, однако модель Mokka для нашего рынка не заявлялась. Несмотря на это, концерн Stellantis, в который входит Opel, получил охранный документ на дизайн субкомпактного европейского кроссовера. Патент на Mokka актуального второго поколения появился в открытой базе ФИПС.

Opel запатентовал в России дизайн Mokka второго поколения
Фото: РоспатентРоспатент

Защита дизайна может быть как бюрократической необходимостью, так и намеком на возможное появление Mokka на российском рынке. Так, «Российская газета» предполагает, что Mokka второго поколения могут привезти в страну уже через год-два, однако официального подтверждения этому нет.

В Европе кроссовер продается с начала 2021 года, причем он доступен как с обычными двигателями, так и с полностью электрической силовой установкой. У евроейцев есть выбор между бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 100 либо 130 лошадиных и 1,5-литровым дизелем на 110 сил. Пару им составят шестиступенчатая механическая коробка передач либо восьмидиапазонный автомат, а привод безальтернативно передний.

Электрический Mokka-e укомплектован 136-сильным электромотором, который питает батарея емкостью 50 киловатт-часов. Она обеспечивает электрокару запас хода на уровне 324 километров по циклу WLTP, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 километров в час.

Если Mokka и привезут в России, то, скорее всего, это будут модификации с традиционным ДВС, а не электрическая версия, так как электромобили не пользуются популярностью у россиян.

8 неизвестных кроссоверов для России

Бортжурнал,Opel,Роспатент,"Российская газета",
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