В России запустят сборку китайских электрокаров Sokon

Несколькими днями ранее стало известно, что Минпромторг собирает заявки на локализацию производства электрокаров в России в рамках специнвестконтрактов, в том числе от предприятия «Моторинвест» из Липецкой области. Портал Drom.ru со ссылкой на собственные источники и таможенные документы сообщает, что липецкий завод намерен запустить сборку электромобилей китайской компании Sokon, а точнее ее дочерней марки Jinkang.

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В самом «Моторинвесте» планы не раскрывают: на предприятии лишь уточнили, что речь идет о «нескольких моделях с колесной базой более 2,5 метра; это проверенная временем технологическая платформа, адаптированная к российским реалиям эксплуатации техники». Теперь же выяснилось, что в Липецкой области начнут выпускать машины китайской Sokon Group, основанной в 1986 году. Компания принадлежит Dongfeng Motor Corporation и производит автомобили, автокомпоненты, а также мотоциклы под разными марками. Sokon известен и россиянам: в середине нулевых на нашем рынке были представлены пикапы этого бренда.

За электромобили в Sokon отвечает фирма Chongqing Jinkang New Energy Automobile, и ей прочат скорое поглощение IT-гигантом Huawei, с которым она работала над кроссовером Aito M5.

Drom.ru выяснил, что «Моторинвест» планирует производство пяти разных моделей. Журналисты предполагают, что в России могут организовать производство Seres 3: это электрический кроссовер длиной 4,4 метра, для которого заявлен запас хода в 405 километров по циклу NEDC. Не исключается и возможность сборки коммерческого транспорта.