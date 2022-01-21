Стоит ли тратиться на зимние дворники?

Разброс цен на стеклоочистители впечатляет. Гарантирует ли высокая стоимость хорошую эффективность и долговечность дворников?

Фото: Российская Газета Российская Газета

На этот вопрос попытались ответить эксперты "За Рулем". В чем преимущества зимних щеток? Главное их достоинство - герметичный чехол, который защищает всю конструкцию от замерзания: благодаря ему дворник не задубеет и не превратится в скребок. Минусы тоже есть, и существенные. Зимние дворники плохо справляются с задачей одинаково хорошо чистить стекло при любой скорости движения.

Испытания пяти различных зимних стеклоочистителей с шестикратным разбросом цен показали, что все экземпляры ведут себя примерно одинаково. Из-за чехлов щетки быстро наполнились влагой и потеряли подвижность.

А насколько эффективны дворники с электроподогревом? Эксперты протестировали несколько вариантов и выяснили, что даже при небольшом минусе на улице эта опция не позволяет быстро освободить примерзшие щетки. Так что заявленными свойствами эти стеклоочистители не обладают: тратиться на них смысла нет.